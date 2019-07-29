7-11再聯手MAISON PROMAX！限量天神包款集點加價購 斷貨宙斯款、赫拉款重現

2019-07-29 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



延續先前大獲好評的壞蛋包集點活動，MAISON PROMAX再度和便利商店龍頭7-11合作，將品牌被秒殺的「天神包」系列，當作集點換購的主商品，讓不少時尚迷都要尖叫了！

MAISON PROMAX在去年推出了被暱稱為「天神包」的THE VILLAINS THE GODS系列，連歌姬倖田來未都愛用，曾背著其中的「宙斯包」趴趴走，還在個人的instagram帳號上，稱讚「這是超有個性的包包」。而在倖田來未的加持下，MAISON PROMAX先前3月在日本開設的快閃店時，其中「宙斯包」就直接被秒殺，部分款式也不夠賣，還需要追加訂購。