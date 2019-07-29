7-11再聯手MAISON PROMAX！限量天神包款集點加價購 斷貨宙斯款、赫拉款重現
延續先前大獲好評的壞蛋包集點活動，MAISON PROMAX再度和便利商店龍頭7-11合作，將品牌被秒殺的「天神包」系列，當作集點換購的主商品，讓不少時尚迷都要尖叫了！
MAISON PROMAX在去年推出了被暱稱為「天神包」的THE VILLAINS THE GODS系列，連歌姬倖田來未都愛用，曾背著其中的「宙斯包」趴趴走，還在個人的instagram帳號上，稱讚「這是超有個性的包包」。而在倖田來未的加持下，MAISON PROMAX先前3月在日本開設的快閃店時，其中「宙斯包」就直接被秒殺，部分款式也不夠賣，還需要追加訂購。
而此次，品牌與7-11合作的集點換購，就直接準備了迷你天神宙斯、天后赫拉以及天馬款，讓當初買不到的消費者，能再有一次擁有心愛包款的機會。從8月1日起至8月24日為止，消費者在7-11便利商店，只要購物滿50元就能獲得1點，集滿6點再加499元，就有機會換購其中一款天神包。此次合作的限量包款共3萬個，每款價值約4,000元左右，所以幾乎是以市價1.2折就能換到，讓不少時尚迷已經迫不急待了。
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