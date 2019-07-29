親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

小國的職業運動發展：紐西蘭給台籃職業化的一課

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

Montblanc亞洲第一家旅行裝備快閃店開幕 炎亞綸化身達人現身力挺

2019-07-29 16:29聯合報 記者曾智緯╱即時報導

去年首度推出MY4810系列行李箱的萬寶龍（Montblanc），今年延續「Reconnect」主題，特別在台北101打造亞洲第一家為期兩周「#Reconnect2TheWorld」快閃店。並找來塗鴉藝術家Reach以噴漆創作，點綴外觀；此外人氣男星炎亞綸也到場力捧，同時分享旅行打包心得。

剛拍完古裝戲的炎亞綸馬不停蹄的就來力挺「#Reconnect2TheWorld」快閃店的開幕，時常因為工作需要到世界各地的他，堪稱是旅行達人。炎亞綸表示目前要打包出國工作的用品速度很快了，最注重的就是各類的髮型用品，連洗髮精都會帶著，不只如此，他還說「我出國一定要帶著枕頭、枕巾，怕會認床」，所以有自己的味道最好。也就是因為時常需要旅行，炎亞綸對於挑選行李箱有自己的一套，「首先輪子一定要好推」、「外觀好看，輕巧、容量大」，而這些優點萬寶龍的MY4810系列都有，還提供客製化的姓名繪製服務。

對於MY4810系列行李箱特色瞭若指掌的炎亞綸，更表示「這顆行李箱，本身就蘊含了旅行的意義」，像是德製的三段式拉桿、來自日本的滾輪加上義大利手工皮革飾邊。從即日起展至8月11日的#Reconnect2TheWorld快閃店，其外觀由街頭塗鴉藝術家，結合台灣的地標包括台北101、台中歌劇院等意象繪製而成。不僅備有全系列MY4810行李箱之外，快閃店內還規劃出完整的旅行系列裝備，包括了和倍耐力聯名的行李箱、風尚2.0系列皮件等。而在活動期間，於萬寶龍快閃店拍照並打卡上傳成功者，即可獲得專屬限量的城市杯一個或是復刻版行李箱貼紙一份。

萬寶龍#MY4810系列黑色大型行李箱，31,400元。圖／Montblanc提...
萬寶龍#MY4810系列黑色大型行李箱，31,400元。圖／Montblanc提供
分享
萬寶龍#MY4810系列黑色2輪登機箱，23,000元。圖／Montblanc提...
萬寶龍#MY4810系列黑色2輪登機箱，23,000元。圖／Montblanc提供
分享
男星炎亞綸為萬寶龍#Reconnect2TheWorld快閃店開幕站台。記者陳立...
男星炎亞綸為萬寶龍#Reconnect2TheWorld快閃店開幕站台。記者陳立凱／攝影
分享
萬寶龍#MY4810系列銀色中型行李箱，28,800元。圖／Montblanc提...
萬寶龍#MY4810系列銀色中型行李箱，28,800元。圖／Montblanc提供
分享
男星炎亞綸為萬寶龍#Reconnect2TheWorld快閃店開幕站台。記者陳立...
男星炎亞綸為萬寶龍#Reconnect2TheWorld快閃店開幕站台。記者陳立凱／攝影
分享
萬寶龍#MY4810系列倍耐力聯名款小型行李箱，29,900元。圖／Montbl...
萬寶龍#MY4810系列倍耐力聯名款小型行李箱，29,900元。圖／Montblanc提供
分享

行李炎亞綸
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

夏天狂脫妝？化妝搶時間必用「BB霜」 4招正確用法才有回頭率！

2019-07-29 16:01

這絕對是真愛！曾之喬連三天帶新歡「小綠綠」出門

2019-07-29 15:45

美酒加咖啡 伯朗全面轉型餐酒館

2019-07-29 15:44

連洗衣機都變身手提包 Moschino到底能有多搞怪？

2019-07-29 14:49

七夕情人節 許願禮物清單看過來

2019-07-29 14:47

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

睽違15年！喜憨兒再度攜手幾米 推限量月餅禮盒

2019-07-29 13:46

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-29 12:47

沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市

2019-07-29 12:21

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

「皇后的品格」也有它的身影？韓國音樂劇「尋找金鐘旭」公認最必看！

2019-07-29 10:53

好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨

2019-07-29 09:49

周三就是七夕 專家提醒這件事不知不可

2019-07-29 07:16

氣泡水這樣最搭！ 聖沛黎洛新品與明星店家齊推限量餐點

2019-07-28 21:26

法國水果先生Cédric Grolet亞洲快閃 粉絲撒7萬元狂掃100顆甜點

2019-07-28 19:48

口紅沾杯好尷尬！9成女孩都不知道 3招畫出最美唇型

2019-07-28 14:55

「花木蘭」劉亦菲比美「宇宙巨星」景甜 搶當紅毯正牌「神仙姐姐」

2019-07-28 14:00

快帶小孩去！新北兒童藝術節8/2開跑 考古沙坑、巨大數位球池玩不完

2019-07-28 13:27

無分種族性別的愛 BALENCIAGA找素人情侶拍廣告

2019-07-28 12:35

AllSaints邀網友化身設計師 打造時髦品味又能做公益

2019-07-28 12:28

揪爸爸一起運動！父親節送智慧穿戴健康禮

2019-07-28 11:45

揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23

情人的愛 拎著走 七夕彰顯心意 全在包包裡

2019-07-28 01:07

水果先生快閃了 甜點迷朝聖了嗎?

2019-07-27 23:55

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18

強化科研合作 中正大學赴印度成立AI中心

2019-07-27 19:10

貝拉哈蒂德有穿和沒穿一樣 新髮色搭性感曲線也太美了

2019-07-27 17:46

到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41

像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂

2019-07-27 17:11

石綿化妝品業者不公開改善報告？食藥署：業界自行交流

2019-07-27 16:38

歌劇院探索日 音樂劇迷宮冒險7月28日限定

2019-07-27 15:48

今天吃鰻魚了嗎？日本200年文化 「土用丑日」吃鰻魚可以補精力

2019-07-27 15:05

日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34

水原希子變成曼哈頓渡輪上的調皮少女 COACH全新團隊打造秋季形象廣告

2019-07-27 13:51

褐藻餐廳 海裡來的味

2019-07-27 13:23

貴婦百貨 吃七夕大餐

2019-07-27 13:21

火鍋、水餃裡面是…珍珠

2019-07-27 13:13

OKmart推安心鮮食！自有品牌「OK choice」登場　首波5款異國料理先吃一波

2019-07-27 12:59
看更多

熱門文章

好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨

2019-07-29 09:49

桃機三航廈屋頂太夢幻？ 掀開重大公共工程積弊

2019-07-28 23:10

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:11

周四變天有雨到周末 氣象局：兩個熱帶擾動待觀察

2019-07-29 08:50

每日星座運勢／雙魚給他愛你的機會 得財自然順利

2019-07-29 00:00

周三就是七夕 專家提醒這件事不知不可

2019-07-29 07:16

桃機地勤人員染麻疹 7月這3天曾赴桃機者得當心

2019-07-28 21:43

唐綺陽星座運勢週報：金牛把握升官運 巨蟹有陰錯陽差的桃花

2019-07-29 07:30

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

獨／長照談錢可能撕破臉？這項工具8月23日將為家庭開啟對話

2019-07-28 21:11

想挽回前女友 中風男要醫師幫他那裡「長大」

2019-07-29 08:14

桃機三航廈工程 有如「台灣版東奧主場館」

2019-07-28 23:23

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-29 12:47

飲食中除了蔬果缺乏 幾乎每個人都還缺這樣卻不自知

2019-07-28 18:07

香菜控吃起來！新北板橋獵奇「豬血糕雪花冰」IG爆紅

2019-07-29 14:13

男性攝護腺癌新式診斷方式 可提高準確度

2019-07-28 18:33

【我見我思】李月治／人性的弱點

2019-07-29 06:00

【心情點滴】小慧／精神官能症家屬的自白

2019-07-29 06:00

太夢幻？桃機三航廈三度流標 曝預算僵化陋習

2019-07-28 23:56

舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢

2019-07-29 15:46

沒喝到就落伍！小7獨家「GODIVA經典冰可可」全台限量上市

2019-07-29 12:21

破解「超完美情侶」4種謊言 懂得這件事才是幸福最美樣子

2019-07-28 19:47

【親子教養】Ariel曾／開口找回自信

2019-07-29 06:00

彭啟明：高壓增強午後雨稍少 漸進入颱風好發期

2019-07-29 08:20

高雄新增第47例本土登革熱 鳳山龍成里50多歲女性染病

2019-07-28 19:40

韓國瑜腋下常濕一大片 醫師建議最新治法解決多汗問題

2019-07-29 13:36

桃機三航廈流標怎解？ 擬採減項發包

2019-07-28 23:16

新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請

2019-07-29 15:42

華航地勤染麻疹 進出桃機注意

2019-07-29 00:28

她吃利尿劑一週掉7公斤 昏倒後服藥治療「反多重2公斤」

2019-07-29 13:37

外籍看護喘息服務放寬 使用率僅2％

2019-07-29 00:28

空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳

2019-07-29 16:43

攝護腺癌每年增5000人 幾無症狀要及早篩檢防轉移

2019-07-29 11:27

月休10天薪6萬...營建業找無人

2019-07-28 23:20

胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開

2019-07-29 16:43

地勤染麻疹接觸73名同事 華航已消毒辦公環境

2019-07-29 11:22

氣泡水這樣最搭！ 聖沛黎洛新品與明星店家齊推限量餐點

2019-07-28 21:26

快帶小孩去！新北兒童藝術節8/2開跑 考古沙坑、巨大數位球池玩不完

2019-07-28 13:27

原住民族日彩繪列車首航 只開三個月鐵道迷要把握

2019-07-29 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top