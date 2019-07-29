Montblanc亞洲第一家旅行裝備快閃店開幕 炎亞綸化身達人現身力挺

2019-07-29 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



去年首度推出MY4810系列行李箱的萬寶龍（Montblanc），今年延續「Reconnect」主題，特別在台北101打造亞洲第一家為期兩周「#Reconnect2TheWorld」快閃店。並找來塗鴉藝術家Reach以噴漆創作，點綴外觀；此外人氣男星炎亞綸也到場力捧，同時分享旅行打包心得。

剛拍完古裝戲的炎亞綸馬不停蹄的就來力挺「#Reconnect2TheWorld」快閃店的開幕，時常因為工作需要到世界各地的他，堪稱是旅行達人。炎亞綸表示目前要打包出國工作的用品速度很快了，最注重的就是各類的髮型用品，連洗髮精都會帶著，不只如此，他還說「我出國一定要帶著枕頭、枕巾，怕會認床」，所以有自己的味道最好。也就是因為時常需要旅行，炎亞綸對於挑選行李箱有自己的一套，「首先輪子一定要好推」、「外觀好看，輕巧、容量大」，而這些優點萬寶龍的MY4810系列都有，還提供客製化的姓名繪製服務。