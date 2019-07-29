家樂福中元強打食安牌 推台灣首支「非籠飼」雞蛋蛋捲

2019-07-29 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



家樂福持續推動食物轉型計畫，其中引領亞洲市場之先的「非籠飼」雞蛋承諾再有新突破，在一年一度的中元節檔期，家樂福跨國攜手友善雞蛋聯盟、日本京都宇治市代言人茶茶小王子，推出台灣首支使用非籠飼雞蛋為原料的非籠飼雞蛋蛋捲及非籠飼抹茶雞蛋蛋捲，強打「食安牌」。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福從去年開始推廣非籠飼雞蛋，除了賣場內設立非籠飼雞蛋專區，自製熟食商品及茶葉蛋改用非籠飼雞蛋，希望翻轉民眾吃蛋的習慣之外，今年更期許能夠將非籠飼雞蛋的使用延伸到加工食品，因此在今年的中元節檔期，家樂福經過公司內跨部門合作，加上友善雞蛋聯盟共同攜手合作，協同三叔公食品願意一同克服萬難推出台灣首支非籠飼雞蛋食品。

蘇小真指出，不同於一般蛋捲製做方式以現成的液蛋做為原料，這支非籠飼雞蛋蛋捲是選用通過友善雞蛋聯盟認證、來自苗栗茂林畜牧場的非籠飼雞蛋，到工廠後再一顆顆打成蛋液製做而成。

除了使用非籠飼雞蛋之外，抹茶口味蛋捲內則是選用來自京都宇治市的頂級抹茶做為原料，而非一般市面上經常使用的加糖抹茶粉，口味更為清爽。

不僅講究原料，此次家樂福所推出的台灣首支非籠飼抹茶雞蛋蛋捲，在包裝上也獨具巧思，盒子上印製的茶茶小王子還特別設計虛線可以讓小朋友剪下蒐集，增進了親子之間的娛樂。