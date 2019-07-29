夏天狂脫妝？化妝搶時間必用「BB霜」 4招正確用法才有回頭率！

2019-07-29 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



如果不妝點自己的外在，怎麼吸引別人來看你的內心？圖／摘自pexels 分享 facebook

現代人不僅講求心靈，更是「看臉」的時代，妳若擁有高顏值，對工作、生活都有許多的影響，不過即使妳有實力，卻整天灰頭土臉，也無法順利邁向成功的路。

當妳還在埋頭苦幹時，重視打扮的女生們，早已往前邁進一大步。沒有人天生麗質，但如果沒有天生麗質的資本，就要把自己打點好，若是沒有一個好的外在，怎去吸引他人瞧見妳的內在呢？

說到化妝技巧，很多人都直接把BB霜給它塗下去就對了，那妳就錯了，凡事不懶惰、不偷工減料，也是對自己負責的一種態度喔！

以下幾招讓妳化妝技巧精進且實用，天生麗質算什麼，後天養成才最重要。

補水後再護膚

對於上妝前的護膚，許多人都知道這個觀念，卻常因為時間的關係，漸漸忽視，以後一定要按照這樣的順序，才不會讓粉卡卡、脫妝的問題。上妝前保養的順序為化妝水、精華液、乳液、面霜，足夠的保濕，才能讓粉更服貼。

用妝前乳打底

很多人都在保養品上完後，就直接塗上BB霜，忘記要妝前乳的步驟，這就大錯特錯，因為害怕厚重的保養品悶感，但其實妝前乳不是乳液，妝前乳最大的功效是為了隔離彩妝，讓毛孔隱形，皮膚也相對光滑了，當然上妝後的妝感就會更持久。

塗抹BB霜

市面上打底的產品有許多，例如：粉底液、BB霜、氣墊粉餅、氣墊BB等，就因為很方便，對應時下社會的型態，大家趕著出門上班，就要快速的完成上妝。在這建議，BB霜的用量，只需要均勻地上薄薄一層即可。

遮瑕力