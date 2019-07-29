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今夏的甲魚初體驗 青農帶你看「鱉出來沒」

2019-07-29 15:16聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

「龜笑鱉嘸尾，鱉笑龜粗皮」，謝育諮一手撈起小烏龜和小小鱉，正向參加體驗的小朋友解釋兩者的不同，過去只有工人出入的養鱉場，如今除了拚外銷，也成了戶外教學現場，連台北市長柯文哲日前都南下體驗，新的經營方向是否為甲魚產業注入新商機，值得關注。

頂著英國行銷碩士學歷的謝育諮，是養鱉（甲魚）人家的第二代，多年前回鄉後，她曾到其他公司上班，後來發現朝九晚五的生活不是她想要的，於是跟著父親謝明財一起投入甲魚養殖，現在養殖場的活兒，她每一樣都能幹，鱉的「一生一世」她能說得頭頭是道。

很多人聽到她有英國碩士的學歷，卻在養鱉場打天下，老覺得可惜，不過謝育諮說「去英國唸書並沒有什麼了不起，把一件事情做好才是最重要的」，她也正以她所學，為自家的養鳖場找到了新天地。

台灣的甲魚產業過去一向採兩岸分工，台灣「生蛋」、大陸「飼養」，本地的業者長久以來主攻鱉蛋外銷，不過近年大陸市場並不穩定，謝家大約自6年前起決定調整飼養方式，改攻日本市場，剛好謝育諮的姐姐主攻日語，姐妹倆於是著手為自家甲魚開拓新市場。

為了符合外銷日本的規範，他們在飼養過程堅持不用抗生素、環境用藥等，雖然育成率比傳統方式來得低，但是換取了日本外銷之路，謝育諮認為「非常值得」，去年他們還成為第一個取得產銷履歷的甲魚養殖場。

不過光養殖走外銷，並不能滿足謝育諮，每天撿蛋、孵蛋的過程，她愈發覺得甲魚實在太有趣了，幾次的參展過程中，讓她開始摸索出適合養殖場體驗的路線，她說，甲魚產業雖是台灣第一，但是一般民眾對甲魚並不了解，小朋友更難區分烏龜與鱉的差別，於是她以「鱉出來沒」為主題，先推出「孵蛋盒」，讓消費者可以帶回家近距離觀察甲魚孵蛋的過程，接著推出體驗路線，果然大受歡迎。

今年暑假以來，大約每周都有一團到甲魚場參訪，孵蛋盒還賣到了國道休息站，另外，關心流浪狗的她，還以甲魚骨頭製作成狗餅乾，開發成另一種新產品，這些經營方向都是老一輩養鳖人想都想不到的事。

謝育諮也說，每次她一提新點子，父親就會狐疑地說「這樣真的可以嗎」？但很感謝父親從不曾阻攔她，於是老產業在新一代的青農加入後，新的產業契機似乎已開始萌芽茁壯。

小朋友正安靜等待鱉從水中探出頭來。記者翁禎霞／攝影
小朋友正安靜等待鱉從水中探出頭來。記者翁禎霞／攝影
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甲魚養殖場的體驗活動先從認識鱉開始。記者翁禎霞／攝影
甲魚養殖場的體驗活動先從認識鱉開始。記者翁禎霞／攝影
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甲魚產業已是台灣的隱形冠軍，但是很多人還是龜鱉不分，謝育諮特別找來小烏龜和小小鱉...
甲魚產業已是台灣的隱形冠軍，但是很多人還是龜鱉不分，謝育諮特別找來小烏龜和小小鱉，比較其中的不同。記者翁禎霞／攝影
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「龜笑鱉嘸尾，鱉笑龜粗皮」，甲魚產業已是台灣的隱形冠軍，不過很多人還是龜鱉不分。...
「龜笑鱉嘸尾，鱉笑龜粗皮」，甲魚產業已是台灣的隱形冠軍，不過很多人還是龜鱉不分。記者翁禎霞／攝影
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母鱉會在沙坑裡下蛋，學生也可體驗在沙坑裡挖蛋，了解養鱉人的辛苦。記者翁禎霞／攝影
母鱉會在沙坑裡下蛋，學生也可體驗在沙坑裡挖蛋，了解養鱉人的辛苦。記者翁禎霞／攝影
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謝育諮指導小朋友觀察甲魚孵蛋的過程。圖／謝育諮提供
謝育諮指導小朋友觀察甲魚孵蛋的過程。圖／謝育諮提供
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英國國道青農

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