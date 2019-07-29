睽違15年！喜憨兒再度攜手幾米 推限量月餅禮盒

2019-07-29 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



睽違15年，喜憨兒再度攜手幾米共創美麗與希望，推出印有幾米插畫的限量月餅禮盒，這次主題包裝選自幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》，希望透過幾米作品的溫暖力量，吸引更多人響應公益消費。只要在7月31日前向全台喜憨兒門市或喜歡你購物網預訂，皆享有早鳥優惠，還可用優惠價加購「幾米幸福小象存錢筒」。

喜憨兒基金會在全台灣設置了16家庇護工場與商店以及13家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝、園藝等形式，提供不同類別心智障礙者多樣化的學習項目。由專業師傅及老師帶領生產包裝各式商品，同時儲備外出就業的能量。

竹北工場的小君原在竹北的小型作業所學習，手部靈活的她不僅是折禮盒包材的超級快手，彈烏克麗麗與繪畫課程也難不倒她；在小型作業所中四年的訓練成長之後進入竹北烘焙工場，小君的主要任務是操作洗籃機，一開始操作洗籃機時因流程複雜而深感挫折，經過就業服務員將動作分解建立sop後，現在小君已可獨立操作洗籃機執行洗滌烤盤器皿的任務，而當組裝區需折禮盒包材時，小君也可發揮工坊學習之所長協助夥伴。

庇護工場將心智障礙者的能力轉化為商品，在中秋節前推出各式禮盒做銷售。月餅禮盒中常見的廣式蓮蓉蓮子皮薄餡多，餅皮是以鳳梨、檸檬、青蘋果、烏梅、麥芽等食材熬煮成水果糖漿再和麵而成，充滿光澤的餅皮，包入含有蓮子的綿密蓮蓉餡，顆顆飽滿香甜不膩口。菠蘿芋頭Q心月餅，最外層是菠蘿麵包的酥皮，中間夾著甜芋頭及軟Q麻糬，咬上一口，香酥鹹Q一次滿足。外型亮眼的玫瑰起士，添加天然健康的紅麴讓日式餅皮產生粉色光澤，每一口都可以吃到濃濃的起士味，玫瑰花的造型，色香味滿分。

月餅以外的秋節禮盒，首推喜穀豐藏禮盒，包括高雄139號現碾富里米以及越光十榖米各一包。還有中秋節不可少的烤肉活動，喜憨兒也準備了鮮凍美食烤肉組，有安心豬里肌肉片、去骨雞腿排、黑蒜高粱香腸、牛蒡天婦羅、台農57號地瓜等，都是通過安全認證的特選食材，且都已事前處理並精心調味，讓烤肉輕鬆省時，吃得美味又安心，此外還有香草茶禮盒、咖啡禮盒也都可以做選擇。