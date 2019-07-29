「皇后的品格」也有它的身影？韓國音樂劇「尋找金鐘旭」公認最必看！

2019-07-29 10:53 聯合新聞網 聯合數位文創



「尋找金鐘旭」被譽為韓國原創音樂劇票房神話，長紅十三年，屢創上座佳績。 圖／聯合數位文創 分享 facebook 討論火熱的「皇后的品格」也能在MOD戲劇199觀看啦！不少眼尖的觀眾發現「皇后的品格」裡，張娜拉與申成祿在劇中大飆演技的音樂劇正是「尋找金鐘旭」。

「尋找金鐘旭」被譽為韓國原創音樂劇票房神話的傳奇，長紅十三年，集聚偶像派、實力派演員都曾出演，甚至連線上許多一線韓星如東方神起、文根英都私下列入約會觀看行程。此部由三位演員，演出高達24個角色，完美結合讓人又哭又笑的初戀故事，與19首爵士與流行樂風歌曲。在韓國當地演出至今仍高達九成上座率，吸引超過一百萬觀眾觀看，一票難求。今年八月起，台灣觀眾不必辛苦飛往首爾，就能夠在信義劇場Legacy Max體驗韓國時下最流行、公認第一必看音樂劇「尋找金鐘旭」!