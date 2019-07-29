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「皇后的品格」也有它的身影？韓國音樂劇「尋找金鐘旭」公認最必看！

2019-07-29 10:53聯合新聞網 聯合數位文創

「尋找金鐘旭」被譽為韓國原創音樂劇票房神話，長紅十三年，屢創上座佳績。 圖／聯合...
「尋找金鐘旭」被譽為韓國原創音樂劇票房神話，長紅十三年，屢創上座佳績。 圖／聯合數位文創
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討論火熱的「皇后的品格」也能在MOD戲劇199觀看啦！不少眼尖的觀眾發現「皇后的品格」裡，張娜拉與申成祿在劇中大飆演技的音樂劇正是「尋找金鐘旭」。

「尋找金鐘旭」被譽為韓國原創音樂劇票房神話的傳奇，長紅十三年，集聚偶像派、實力派演員都曾出演，甚至連線上許多一線韓星如東方神起、文根英都私下列入約會觀看行程。此部由三位演員，演出高達24個角色，完美結合讓人又哭又笑的初戀故事，與19首爵士與流行樂風歌曲。在韓國當地演出至今仍高達九成上座率，吸引超過一百萬觀眾觀看，一票難求。今年八月起，台灣觀眾不必辛苦飛往首爾，就能夠在信義劇場Legacy Max體驗韓國時下最流行、公認第一必看音樂劇「尋找金鐘旭」!

●　「尋找金鐘旭」將於二零一九年八月二十九日至九月二十二日在信義劇場Legacy Max（台北新光三越A11 6F）演出。udn售票網全場次啟售、ibon、博客來，優惠九折起現正熱售中，客服專線(02) 7721-6958 #2 (周一至周五09:00~18:00)。購買A區票券更贈送南韓第一美妝愛茉莉太平洋旗下六大品牌旅行或體驗組一組。詳情請上udn售票網

韓國音樂劇劇場

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