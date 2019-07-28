氣泡水這樣最搭！ 聖沛黎洛新品與明星店家齊推限量餐點

2019-07-28 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



有「氣泡水界的香檳」之稱、來自義大利的氣泡礦泉水品牌S.Pellegrino聖沛黎洛，推出新系列「Essenza零卡香氛氣泡飲」，將地中海水果天然的馥郁香氣，結合帶有香檳般細膩氣泡的礦泉水，連好萊塢巨星潔西卡艾芭、超級名模黑珍珠都愛。

聖沛黎洛Essenza擁有繽紛閃亮外觀，冰心凍檸、橙香野莓、石榴櫻桃三種口味都是兩種水果複方搭配而成，打造零熱量的完美清爽果香飲品。即日起至8/22，聖沛黎洛也攜手華人冰王蜷尾家、肉大人肉舖火鍋和VG The Seafood Bar，推出搭配Essenza零卡香氛氣泡飲特別製作的限時限量餐點。

其中，蜷尾家推出野莓起司派對組合，以香濃野莓起司口味的綿密冰淇淋，加上石榴櫻桃Essenza零卡香氛氣泡飲(售價120元)；人氣火鍋肉大人肉舖火鍋則以辛辣夠味的老實麻辣麵，搭配橙香野莓Essenza零卡香氛氣泡飲，帶出更過癮刺激的口味(售價190元)；VG The Seafood Bar的Leo主廚結合餐廳海鮮餐食，將清蒸石老魚、赤嘴蛤、綠咖哩檸檬香茅醬汁、奶油炭烤蔬菜，配上清爽的冰心凍檸口味氣泡水，打造清爽不膩的豪華餐點(售價680元)。