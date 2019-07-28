法國水果先生Cédric Grolet亞洲快閃 粉絲撒7萬元狂掃100顆甜點

2019-07-28 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在全球掀起擬真水果風潮的法國知名甜點大師「水果先生」Cédric Grolet(CG)，繼今年5月來台授課引起粉絲騷動，7/26再度抵台，並與187巷的法式烘焙合作推出為期三天、亞洲首場的快閃活動。今天為快閃最後一天，粉絲不畏酷熱的天氣，最早5:30就來排隊搶買限量甜點，僅管一顆水果甜點要價725元，依舊吸引粉絲大排長龍，還有人一次狂掃100顆，等於一口氣花了7萬2千5百元。

造訪巴黎必吃的水果甜點，這次CG團隊更推出最新的2.0版，並展開與各國人氣甜點店聯名的快閃計畫，此次的台北快閃，也成為繼紐約之後，全球第二個獲得CG青睞選擇舉辦快閃的城市。187巷的法式烘焙教室創辦人Linda表示，這次CG帶來水蜜桃、紅蘋果、榛果、百香果、綠檸檬，共5款全新版本的甜點，每種水果甜點都換了新的香草搭配，口味、外表再次的驚豔大家，而在價格方面也比照法國售價，等於不用買機票去巴黎，在台北就能吃到。

為了原汁原味呈現2.0版的水果甜點，CG不只從法國空運部分食材、原料，在包裝上也是從法國進口專為台北設計的包裝盒，讓不少粉絲直呼「實在是太值得了」。此次快閃感受到台灣消費者滿滿的熱情，CG表示「有種賓至如歸的感動」，並與排隊粉絲擊掌、自拍，展現活潑又有親和力的個性。