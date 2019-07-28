破解「超完美情侶」4種謊言 從來不吵架是騙人的！懂得這件事，才是幸福最美樣子

2019-07-28 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



大家身邊，或也應該聽過一些「超完美情侶」，常說兩人始終黏膩在一起，從來不吵架，面對事情的情緒都很好，相處也超級好，但事實真的是這樣嗎？

國外就有情感專家，破解超完美情侶的4種謊言，真的從來不吵架、完完全全的愛對方、興趣完全一樣嗎？其實根本就不是如此，不過為什麼能成為「超完美情侶」呢？重點還是回到一件事，兩人之間的信任與互相程度，才是最重要的。

謊言一、我們從來不吵架

事實：不可能不吵架，只是懂得如何「忘記」吵架

兩個人相處，再怎麼合拍，也一定會有吵架與爭執的時候，很多情侶、或是交往多年的夫妻，都會說「我們從來不吵架」，但其實，不是不吵架，而是兩個人都「忘記」吵架這件事。

當兩人有爭執、意見不同時，雙方懂得吵架與拌嘴的分寸，懂得為對方著想與退一步思考，吵架後也能彼此安撫，或許不能說是吵架，而是比較大聲的溝通，久而久之，感情越來越好，自然也少了吵架。

謊言二、我們興趣都一樣，常一起做同件事情

事實：興趣是互相培養的

是不是一定聽說身旁的朋友說，「我跟另一半興趣都一樣欸」，但兩個人都是獨立自主的個體，生長環境也不同，怎麼可能興趣完全一樣？

其實所謂的興趣一樣，多數都是因為兩個人在一起後，為了找到更多交集點，彼此去了解與認識對方的興趣，一起感受兩個人做同一件事情的美好，從中發掘樂趣。

謊言三、我願意無條件為對方犧牲、付出

事實：人生沒有「無條件」，只是願意不願意

聽過有些情侶說，「我願意無條件為對方犧牲」，但每個人都有各自的個性，沒有「無條件」這件事情，唯一有的是，「願意」為對方犧牲或付出，但可能自己得要犧牲一些事情，只是因為夠愛對方，跟覺得自己的獨立性，所以才能與對方和睦相處。

謊言四、我每件事情，另一半都會知道

事實：每個人都有秘密啊～

一定很多人都聽過，有情侶會說，「他／她每件事情，我都知道」，但事實上，每個人都有心裡的秘密，不可能「每件事情都知道」，那為什麼會說出這句話呢？其實是代表了對另一半的信任。