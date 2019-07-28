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口紅沾杯好尷尬！9成女孩都不知道 3招畫出最美唇型

2019-07-28 14:55聯合報 記者劉小川╱即時報導

當然在使用這些口紅之前，還是要先做唇部的護理，才能讓顏色飽和，持久度更長。圖／摘...
當然在使用這些口紅之前，還是要先做唇部的護理，才能讓顏色飽和，持久度更長。圖／摘自 pexels
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口紅是每個女生，每天都必備的美妝單品，就算是素顏，想要美美的氣色，當然不能少了它，但相信許多女生最擔心口紅帶來的煩惱，就是沾杯的問題。

有時候出去約個會，吃飯總會遇到類似的情況，以下3招簡單的小技巧，可以讓唇妝持妝一整天喔。

護唇膏當基底

嘴唇如果太乾燥，就會容易產生紋路跟乾皮，無論再貴的口紅，抹上自己的嘴唇，不知為何總不像廣告說的那樣顏色飽和，看起來還髒髒的，所以唇部的護理非常重要，就像是妝前打底一樣，要細心的呵護。

建議可以在塗口紅前，先用熱毛巾濕敷嘴唇，然後用護唇膏來當打底，軟化角質的同時，還能滋潤嘴唇，嘴上乾皮就不會太過嚴重，再用細磨砂去除角質，記得輕輕在嘴唇上畫圓即可，別太大力，以免受傷。

遮瑕、顯色是口紅的關鍵

嘴唇顏色比較暗沈的女生，不管用什麼樣的口紅，總覺得擦起來跟其他人的效果不同，但如果想要口紅更顯色，且不易掉色，靠粉底簡單的帶過是不行的，我們需要在滋潤玩嘴唇之後，再用遮瑕膏塗上薄薄的一層來調整唇色。

正確的塗口紅方法，建議先勾勒出唇形，再使用唇刷來填滿嘴唇的形狀，唇刷可以準確填飽滿顏色區塊，尤其是在比較角落的嘴角，這樣看起來唇妝才可以比較乾淨。

持久、定妝才是重點

想要讓口紅不沾杯、不掉色，我們還是要給唇部「定妝」，可以在擦完口紅時，用一張面紙覆蓋在嘴唇上面，再用散粉輕輕的掃過，散粉可以吸收掉口紅多餘的水分，可以讓口紅多維持幾個小時。

如果不喜歡散粉製造的霧面感唇妝，也可以在散粉後再塗一層薄薄的口紅，如果想要水潤感的唇妝的話，就比較不適用這樣的方式來定妝。

要讓口紅持久不掉色，就要「定妝」來維持色彩。圖／摘自 pexels
要讓口紅持久不掉色，就要「定妝」來維持色彩。圖／摘自 pexels
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最害怕在約會時，口紅調色沾染杯緣。圖／摘自 pexels
最害怕在約會時，口紅調色沾染杯緣。圖／摘自 pexels
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