「花木蘭」劉亦菲比美「宇宙巨星」景甜 搶當紅毯正牌「神仙姐姐」

2019-07-28 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



第五屆的成龍國際動作電影周，在昨日（7/27）舉行閉幕典禮，因為成龍的影響力，典禮的紅毯上仍是星光熠熠。包括「花木蘭」劉亦菲、「宇宙巨星」景甜和影后惠英紅、張靚穎等人都到場支持，好不熱鬧。

星運奇佳的景甜，不僅是中國內地電影戲約不斷，更曾擔任數部好萊塢製作的女主角，被網友稱為「景甜宇宙」。日前景甜受邀出席第五屆的成龍國際動作電影周，同樣是紅毯上最受矚目的女星之一，她身穿Oscar de la Renta黑白拼接抓皺禮服，搭配De Beers的鑽石戒指及Arpeggia三層鑽石耳環

，展現巨星霸氣。而這也是景甜在31歲生日後，首次公開露面，高雅得宜的紅毯造型獲得粉絲們的讚賞，回應「真的被美哭了！」、「仙女姐姐下凡了」，一掃近期她的低迷人氣。