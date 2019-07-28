「花木蘭」劉亦菲比美「宇宙巨星」景甜 搶當紅毯正牌「神仙姐姐」
第五屆的成龍國際動作電影周，在昨日（7/27）舉行閉幕典禮，因為成龍的影響力，典禮的紅毯上仍是星光熠熠。包括「花木蘭」劉亦菲、「宇宙巨星」景甜和影后惠英紅、張靚穎等人都到場支持，好不熱鬧。
星運奇佳的景甜，不僅是中國內地電影戲約不斷，更曾擔任數部好萊塢製作的女主角，被網友稱為「景甜宇宙」。日前景甜受邀出席第五屆的成龍國際動作電影周，同樣是紅毯上最受矚目的女星之一，她身穿Oscar de la Renta黑白拼接抓皺禮服，搭配De Beers的鑽石戒指及Arpeggia三層鑽石耳環
，展現巨星霸氣。而這也是景甜在31歲生日後，首次公開露面，高雅得宜的紅毯造型獲得粉絲們的讚賞，回應「真的被美哭了！」、「仙女姐姐下凡了」，一掃近期她的低迷人氣。
不過相較於同場正牌的「神仙姐姐」劉亦菲則沒有挑選禮服造型，現身第五屆的成龍國際動作電影周閉幕典禮紅毯，而是身穿俐落的黑色褲裝，搭配了代言的Chaumet鑽石耳環及Joséphine Aigrette戒指。不只如此，劉亦菲在步上紅毯時，以輕快的腳步到達指定簽名區，讓現場攝影師來不及捕捉美麗倩影，讓不少人感到困擾。身為目前最當紅的中國女星之一，加上明年將有迪士尼「花木蘭」電影上映，所以劉亦菲的這身造型依舊影起網友討論，表示「姐姐又用臉殺我了」、「媽媽呀，看見仙女啦！」
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