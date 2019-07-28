無分種族性別的愛 BALENCIAGA找素人情侶拍廣告

2019-07-28 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



如果要談時尚圈的素人文化，BALENCIAGA（巴黎世家）絕對是帶領這波風潮的代表品牌之一。前幾季開始不只邀請素人走秀，更擔任品牌形象廣告主角，掀起熱議。近日品牌推出秋冬系列形象廣告，再度找上素人入鏡，在婚紗攝影師Greg Finck和多媒體藝術家Ed Fornieles操刀下，將穿著新款BALENCIAGA系列的情侶們於巴黎街頭的甜蜜模樣給紀錄下來。

這些情侶無分性別、年齡、種族，穿著鮮明色彩的帽T、套頭毛衣，或是oversize外套、西裝等等，在巴黎的各個角落展現情侶間的絕佳默契。無論是大方接吻、彼此依偎，或是一個擁抱，都是這個浪漫之都最自然的日常。而今日巴黎的模樣也是BALENCIAGA 2019冬季服裝系列的出發點，層層疊疊的圖像隱含著與巴黎旅遊景點的連接，優雅、實用的舒適性滿足當代人們日常多樣化的行為需求。