AllSaints邀網友化身設計師 打造時髦品味又能做公益

2019-07-28 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在今年11月來自東倫敦的時尚品牌AllSaints就將邁入品牌創立25周年，因此將舉辦一系列的慶祝活動，首先登場的就是在官網舉辦的「全球T恤設計徵集」競賽。邀請消費者化身服裝設計師，藉由T恤當作畫布，發揮創意，最終將挑選10件作品進行銷售，部分收益將歸贈慈善機構。

充滿個性、態度、創造力為AllSaints的品牌精神，旗下的服飾從構圖、設計、打版、剪裁，皆由品牌內部創意團隊一手包辦，以確保獨一無二的作品設計呈現予消費者。AllSaints秉持對時尚與藝術的耕耘，透過官方網站徵稿，以透明公開的方式與支持者溝通，歡迎不同想法與背景的人參與競賽，發掘培養全球新興創意人才。

AllSaints更將公益所屬的決定權交由網友掌握，從即日至8月26日為止，在上傳設計作品的同時，指定一慈善機構為公益歸贈對象，並與大眾分享選擇的原因以及對於個人的重要意義。而25周年全球T恤設計徵集競賽的參賽作品，將由AllSaints創意團隊依據周年的主題相符程度進行審核，選出10件得獎作品，與AllSaints周年系列一同在全球限量發行。