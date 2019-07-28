揪爸爸一起運動！父親節送智慧穿戴健康禮

2019-07-28 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



父親節除了電鬍刀，近年許多爸爸們更偏好「健康禮」，對任何年齡層的爸爸來說，運動都是最好維持身體健康的方法。根據美國運動醫學會研究指出，每天需走7,500步才達到運動的標準，而透過配戴智慧穿戴式裝置的協助，更能有效提升運動量。

即日起至8月16日止，Fitbit於myfitbit.com.tw、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心以及PChome購物中心等4家官方指定通路推出「Fitbit父親節雙重優惠」活動，包含：購買兩支輕薄時尚外型的Inspire HR智慧健身手環可享5,288元限時組合價；購買具備GPS、音樂儲存功能及Fitbit Pay全方位功能的Ionic智慧健身手錶，即贈Inspire HR乙支，健康組合1+1，讓全家一起享受運動樂趣。

8月份除了父親節，也別忘了甜蜜的七夕情人節， Garmin特別推出「放閃又炫父 Garmin兩者兼顧」限時優惠活動，即日起至8月11日，於Garmin所有經銷通路（含線上購物與實體門市）購買指定系列商品皆享88折優惠，包括：時尚外型的敲敲系列vivomove HR（早春限定新色除外）、支付智慧腕錶vivoactive 3/3 music、熱愛高球運動爸爸的Approach S60高爾夫GPS腕錶、DriveAssist 51主動安全導航機、小孩也一起運動的Vivofit jr.2小童手環等，最高現省1,920元。