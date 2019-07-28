親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

揪爸爸一起運動！父親節送智慧穿戴健康禮

2019-07-28 11:45聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

父親節除了電鬍刀，近年許多爸爸們更偏好「健康禮」，對任何年齡層的爸爸來說，運動都是最好維持身體健康的方法。根據美國運動醫學會研究指出，每天需走7,500步才達到運動的標準，而透過配戴智慧穿戴式裝置的協助，更能有效提升運動量。

即日起至8月16日止，Fitbit於myfitbit.com.tw、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心以及PChome購物中心等4家官方指定通路推出「Fitbit父親節雙重優惠」活動，包含：購買兩支輕薄時尚外型的Inspire HR智慧健身手環可享5,288元限時組合價；購買具備GPS、音樂儲存功能及Fitbit Pay全方位功能的Ionic智慧健身手錶，即贈Inspire HR乙支，健康組合1+1，讓全家一起享受運動樂趣。

8月份除了父親節，也別忘了甜蜜的七夕情人節， Garmin特別推出「放閃又炫父 Garmin兩者兼顧」限時優惠活動，即日起至8月11日，於Garmin所有經銷通路（含線上購物與實體門市）購買指定系列商品皆享88折優惠，包括：時尚外型的敲敲系列vivomove HR（早春限定新色除外）、支付智慧腕錶vivoactive 3/3 music、熱愛高球運動爸爸的Approach S60高爾夫GPS腕錶、DriveAssist 51主動安全導航機、小孩也一起運動的Vivofit jr.2小童手環等，最高現省1,920元。

另外，全新升級0.95吋AMOLED彩色大螢幕的小米手環4也正熱賣中，突破腕帶型智慧穿戴裝置大多只有單色顯示的特性，並升級為2.5D耐刮玻璃面板，解析度、亮度、可視區域也都有提升，最多顯示中文也增加到45個字元，在烈日陽光下內容依舊清晰可視。多種腕帶顏色與實惠價格，也是送禮好選擇。

慶祝父親節，別忘了關心爸爸健康，送上健康好禮揪爸爸一起運動。圖／fitbit提供
慶祝父親節，別忘了關心爸爸健康，送上健康好禮揪爸爸一起運動。圖／fitbit提供
分享
Garmin Approach S60高爾夫GPS腕錶，活動優惠價11,430元...
Garmin Approach S60高爾夫GPS腕錶，活動優惠價11,430元起，支援全球超過40,000幅高爾夫球道地圖資訊。圖／Garmin提供
分享
Fitbit推出父親節雙重優惠活動，於指定通路購買兩支Inspire HR智慧健...
Fitbit推出父親節雙重優惠活動，於指定通路購買兩支Inspire HR智慧健身手環可享5,288元限時組合價。圖／fitbit提供
分享
Garmin vivoactive 3 music音樂智慧腕錶，可在手錶內下載多...
Garmin vivoactive 3 music音樂智慧腕錶，可在手錶內下載多達500首歌曲，活動優惠價8,790元。圖／Garmin提供
分享
小米手環4除了有彩色螢幕，還一次推出石墨黑、熱力橙、深空藍和酒紅4色多彩腕帶。圖...
小米手環4除了有彩色螢幕，還一次推出石墨黑、熱力橙、深空藍和酒紅4色多彩腕帶。圖／小米提供
分享

父親節Fitbit
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23

名畫「蒙娜麗莎」模特兒 竟是達文西少男戀人？

2019-07-28 11:00

情人的愛 拎著走 七夕彰顯心意 全在包包裡

2019-07-28 01:07

水果先生快閃了 甜點迷朝聖了嗎?

2019-07-27 23:55

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18

強化科研合作 中正大學赴印度成立AI中心

2019-07-27 19:10

貝拉哈蒂德有穿和沒穿一樣 新髮色搭性感曲線也太美了

2019-07-27 17:46

到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41

像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂

2019-07-27 17:11

石綿化妝品業者不公開改善報告？食藥署：業界自行交流

2019-07-27 16:38

歌劇院探索日 音樂劇迷宮冒險7月28日限定

2019-07-27 15:48

今天吃鰻魚了嗎？日本200年文化 「土用丑日」吃鰻魚可以補精力

2019-07-27 15:05

日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34

水原希子變成曼哈頓渡輪上的調皮少女 COACH全新團隊打造秋季形象廣告

2019-07-27 13:51

褐藻餐廳 海裡來的味

2019-07-27 13:23

貴婦百貨 吃七夕大餐

2019-07-27 13:21

火鍋、水餃裡面是…珍珠

2019-07-27 13:13

OKmart推安心鮮食！自有品牌「OK choice」登場　首波5款異國料理先吃一波

2019-07-27 12:59

住宿買1送1再贈千元券 屏東大鵬灣產業聯盟拚了！

2019-07-27 11:55

叉燒肉、小黃瓜配「珍珠」！MLD台鋁開賣「珍珠冷麵」暗黑料理　還可全素

2019-07-27 11:26

鯊魚一生老掉牙 海生館撿齒化為熱銷紀念品

2019-07-27 11:14

全台最「佛心」的酒吧！超浮誇調酒 每杯200有找

2019-07-27 11:05

福隆海水浴場比基尼召集令 多重優惠還有萬元住宿券

2019-07-27 09:11

林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學

2019-07-27 07:47

初鹿牧場牛奶雪糕8月登場！爭鮮還有2款「異國風雞肉捲」　酸辣滋味迎夏天

2019-07-27 00:41

史博館公益咖啡 從常玉的畫找靈感

2019-07-27 00:30

優雅迷人賈桂琳

2019-07-26 23:45

炸牛排、串燒還是義大利麵？3款風格父親節套餐　滿足爸爸心

2019-07-26 23:42

一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」

2019-07-26 22:32

願景工程／第二屆校園午餐大賽來了 徵件至7月底

2019-07-26 20:25

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07

老饕不可不知！橄欖油聖經「FLOS OLEI」中文版搶先上市

2019-07-26 16:53

草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案

2019-07-26 15:40

七夕、父親節到這裡一站搞定！ 購物中心、outlet群搶節慶商機

2019-07-26 15:31

LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市

2019-07-26 15:26

瓦城「大心」聯名蜷尾家 泰味添台味

2019-07-26 14:53

超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31
看更多

熱門文章

機不可失！台糖等國營事業要徵聘千餘人薪資36K以上

2019-07-27 16:40

不菸男脖子腫不會痛竟罹癌 他因亡妻1句話樂觀抗癌

2019-07-27 14:54

殺破狼周運勢／巨蟹可爭取加薪 天秤職場十分混亂

2019-07-28 00:00

北北基17縣市瞬間雷雨！桃園、新竹大雷雨特報

2019-07-27 13:29

每日星座運勢／牡羊投資理財好日子 求知慾望強烈

2019-07-28 00:00

影／走失小黑熊誤入村落被狗追 焦慮萌樣令人好心疼

2019-07-27 15:14

老虎闖入村落咬人 遭30名村民亂棍打死

2019-07-27 13:36

今留意午後劇烈降雨 氣象局： 8月初有較明顯熱擾動

2019-07-28 09:34

貝拉哈蒂德有穿和沒穿一樣 新髮色搭性感曲線也太美了

2019-07-27 17:46

今天吃鰻魚了嗎？日本200年文化 「土用丑日」吃鰻魚可以補精力

2019-07-27 15:05

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

北榮成功保住毛利國王一條腿 族人遠赴台灣舞出謝意

2019-07-27 14:46

揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23

林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學

2019-07-27 07:47

35歲口腔癌男子吃偏方求符水 到院時眼以下都是癌細胞

2019-07-27 15:15

到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41

比南安小熊還小 台東廣原小熊與媽媽走失

2019-07-27 14:38

七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18

花蓮規模3.7地震 最大震度4級

2019-07-27 20:52

化妝品驗出致癌石綿稱是「報廢品」 食藥署打臉業者

2019-07-27 18:42

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

夏天吃甚麼魚最好？漁業署推薦這幾種

2019-07-27 12:44

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

雨區擴大 全台19縣市注意局部大雨

2019-07-27 18:09

影／任內最後一次戶外公演 林懷民向觀眾致意

2019-07-27 20:19

獲救廣原小熊體能恢復 惜一夜未見熊媽媽來帶回熊寶寶

2019-07-28 11:09

熱對流旺盛 17縣市防豪大雨

2019-07-27 13:57

熟女腹痛找無病因 尿液變紫紅色才知罹罕病

2019-07-28 10:15

暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

2019-07-28 10:31

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 10:44

水原希子變成曼哈頓渡輪上的調皮少女 COACH全新團隊打造秋季形象廣告

2019-07-27 13:51

為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11

台師大：弱勢生身處隔代孝養家庭 政府投錢也難助學

2019-07-27 15:15

林懷民最後戶外演出 鄭麗君致謝「以藝術灌溉土地」

2019-07-27 16:15

像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂

2019-07-27 17:11

清除樹洞蚊子「不必爬樹」 鄭文燦示範樹洞噴藥滅蚊

2019-07-28 10:29

【童言童語】晚風／春捲與夏捲

2019-07-28 06:00

日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34

【食力】蛤蜊也會冬眠？真空冷藏讓蛤蜊多活幾天！

2019-07-27 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top