揭露毛澤東性成癮 醫師下場是這樣

2019-07-28 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中華人民共和國首任國家主席毛澤東晚年的主治醫師李志綏曾寫書指出，毛澤東是性成癮患者，還說「就算我死了， 這本書也會留下來。」由日本歷史之謎探討會所寫的新書《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》（商周出版）寫道，不久，這位醫師還真的如他預言。

書中表示，毛澤東這位獨裁者向來「為所欲為」， 其中最荒唐的是性生活。好比命令女性在溫水游泳池內裸泳取樂，或是每周找舞團的女性開兩次舞會，只要看上眼就帶進寢室。這些不為人知的私事，都在李志綏《毛澤東私人醫生回憶錄》書中揭露。

根據李志綏說法，與其說毛澤東放浪形骸，不如說他是性成癮。毛澤東認為性慾是衡量生命力的尺度，失去性慾就等於失去生命力。另外，該書也描述他身為親信的所見所聞，包含毛澤東真實的一面，以及中國共產黨的內幕。當然，中國當局指此書乃「憑空 捏造」，禁止在國內出版。

書中寫道，李志綏的下場也十分詭異。 1994年《毛澤東私人醫生回憶錄》於美國出版後，造成大轟動。隔年，