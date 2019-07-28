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名畫「蒙娜麗莎」模特兒 竟是達文西少男戀人？

2019-07-28 11:00聯合報 記者何定照╱即時報導

畫家大師達文西最有名的作品是「蒙娜麗莎」，模特兒到底是誰，眾說紛紜。由日本歷史之謎探討會所寫的新書《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》（商周出版）寫道，蒙娜麗莎的模特兒很可能是達文西的年輕男性戀人。

書中寫道，達文西似乎一直很喜歡這幅「蒙娜麗莎」，終生不曾轉讓他人，還裝飾在自己的寢室裡。1519年達文西過世，將改畫遺贈給一位弟子卡坡蒂。

卡坡蒂10歲時拜達文西為師，當時達文西38歲，之後他在達文西家住了超過30年。他剛來時，其實是個嚴重的問題兒童，不過達文西卻對他疼愛有加，為他取了意指為小惡魔的綽號「沙萊」。

達文西還有另一位照顧自己終生的弟子，名叫梅爾茲。有別於頑劣的沙萊，出身貴族世家的梅爾茲態度謙和，舉止優雅，從14歲就拜達文西為師， 之後一直服侍著達文西。這兩位達文西寵愛的兩位弟子陪他度過了晚年。雖然個性互為對比，兩人卻同樣都是略顯陰柔的美少年。

書中指出，其實從紀錄可以看出達文西喜好男色。根據1476年佛羅倫斯的審判紀錄，五位年輕人被控與男妓發生關係。當時同性戀是違背教會教諭的罪行。由於證據不足，五人獲判無罪，事情就這樣不了了之。 五人中就有達文西。當時據說嫌犯之一還有梅迪奇家的親戚。由於梅迪奇家握有龐大的權力，此事才壓下來。

書中說，可疑的還包括在1555年的素描「化身天使」中，畫中人物顯然是以沙萊為原型，而且下半身清楚畫著男性勃起的性器官。之後也有人認為，「蒙娜麗莎」的模特兒也是沙萊。心理學大師佛洛伊德也主張達文西是 同性戀者。到底「蒙娜麗莎的微笑」，是否一種心照不宣的微笑？

《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》。圖／商周出版
《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》。圖／商周出版
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達文西模特兒
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