竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展 世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



邁入第二天的2019台灣美食展，在7月27日迎來首個週末假日，人氣明顯上升。根據大會統計，當日入場人次為38,981人，較去年同期成長2.7%。在眾多美食主題中，展出蔬果雕刻、翻糖等食物藝術創作的「藝鳴驚人」，也吸引不少民眾圍觀，並為精緻的藝術品發出讚嘆。

藝鳴驚人展區在去年多是以學生的果雕作品為主。今年不但新增翻糖、拉糖及藝術麵包，還全部改展出導師級的20餘件作品，其中不乏在國際大賽中的冠軍級作品，讓民眾能夠一飽眼福。

例如受到蔡依林啟發而專精於翻糖蛋糕的王天青，就展出在2019年獲得德國國際翻糖大賽的冠軍作品「花開富貴」，細緻而多彩的圖案，呈現出孔雀華麗的姿態。另外還有2017年獲得英國伯明罕蛋糕裝飾大賽金獎的「出嫁」、甫於德國摘金返台的「喜轎」，都是值得民眾駐留的精彩作品。其他還有「金牌果雕王」柯明宗的作品「神獸」、楊竣傑的作品「雷神」等果雕藝術品，細緻的雕工令現場民眾大開眼界。