竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展 世界冠軍也都來了
邁入第二天的2019台灣美食展，在7月27日迎來首個週末假日，人氣明顯上升。根據大會統計，當日入場人次為38,981人，較去年同期成長2.7%。在眾多美食主題中，展出蔬果雕刻、翻糖等食物藝術創作的「藝鳴驚人」，也吸引不少民眾圍觀，並為精緻的藝術品發出讚嘆。
藝鳴驚人展區在去年多是以學生的果雕作品為主。今年不但新增翻糖、拉糖及藝術麵包，還全部改展出導師級的20餘件作品，其中不乏在國際大賽中的冠軍級作品，讓民眾能夠一飽眼福。
例如受到蔡依林啟發而專精於翻糖蛋糕的王天青，就展出在2019年獲得德國國際翻糖大賽的冠軍作品「花開富貴」，細緻而多彩的圖案，呈現出孔雀華麗的姿態。另外還有2017年獲得英國伯明罕蛋糕裝飾大賽金獎的「出嫁」、甫於德國摘金返台的「喜轎」，都是值得民眾駐留的精彩作品。其他還有「金牌果雕王」柯明宗的作品「神獸」、楊竣傑的作品「雷神」等果雕藝術品，細緻的雕工令現場民眾大開眼界。
除了作品展示之外，大會也透過動態的教學演講，讓師傅們現場示範翻糖、果雕的技巧，讓觀眾對食物藝術有更深一步的認識。2019台灣美食展活動自7月26日至29日於世貿一館舉行，共規劃「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大主題。除了「藝鳴驚人」之外，也還有飯店專區、小吃專區等不同主題，讓民眾用不同面向認識美食。
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