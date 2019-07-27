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竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45聯合報 記者陳睿中╱即時報導

邁入第二天的2019台灣美食展，在7月27日迎來首個週末假日，人氣明顯上升。根據大會統計，當日入場人次為38,981人，較去年同期成長2.7%。在眾多美食主題中，展出蔬果雕刻、翻糖等食物藝術創作的「藝鳴驚人」，也吸引不少民眾圍觀，並為精緻的藝術品發出讚嘆。

藝鳴驚人展區在去年多是以學生的果雕作品為主。今年不但新增翻糖、拉糖及藝術麵包，還全部改展出導師級的20餘件作品，其中不乏在國際大賽中的冠軍級作品，讓民眾能夠一飽眼福。

例如受到蔡依林啟發而專精於翻糖蛋糕的王天青，就展出在2019年獲得德國國際翻糖大賽的冠軍作品「花開富貴」，細緻而多彩的圖案，呈現出孔雀華麗的姿態。另外還有2017年獲得英國伯明罕蛋糕裝飾大賽金獎的「出嫁」、甫於德國摘金返台的「喜轎」，都是值得民眾駐留的精彩作品。其他還有「金牌果雕王」柯明宗的作品「神獸」、楊竣傑的作品「雷神」等果雕藝術品，細緻的雕工令現場民眾大開眼界。

除了作品展示之外，大會也透過動態的教學演講，讓師傅們現場示範翻糖、果雕的技巧，讓觀眾對食物藝術有更深一步的認識。2019台灣美食展活動自7月26日至29日於世貿一館舉行，共規劃「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大主題。除了「藝鳴驚人」之外，也還有飯店專區、小吃專區等不同主題，讓民眾用不同面向認識美食。

英國伯明罕蛋糕裝飾大賽金獎作品「出嫁」，出自宋治蘭之手。記者陳睿中／攝影
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莊淑媚所製作的「藝妓」。記者陳睿中／攝影
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細緻的「神獸」，出自於金牌級果雕師柯明宗之手。記者陳睿中／攝影
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精彩的果雕、翻糖作品，吸引許多民眾駐留拍照。記者陳睿中／攝影
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王天青獲得德國國際翻糖大賽的冠軍作品「花開富貴」。記者陳睿中／攝影
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楊竣傑的果雕作品「雷神」。記者陳睿中／攝影
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除了靜態展示外，藝鳴驚人區也規劃有師傅的教學展示。記者陳睿中／攝影
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德國
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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