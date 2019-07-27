七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



8月7日是七夕情人節，忙著孝敬老爸的同時，也別忘了挑一份貼心的情人禮。香水向來是情人節的熱門選項，如果想要更顯用心，這幾款新鮮貨絕對值得入手。

瑞士頂級保養品牌VALMONT第一個自創香氛品牌STORIE VENEZIANE BY VALMONT登台開賣，從瓶身設計到調配香氣的靈感都全來自浪漫水都威尼斯，50ml香精的瓶身包裹著柔軟的義大利小羊皮革；100ml香精瓶身上手工打造的彩色透亮玻璃面具十分吸睛，點綴著貴氣金屬質感，瓶蓋同樣以義大利小羊皮革馬鞍縫合包裹。其中全球最熱銷的香氣為草本花香調的「VERDE ERBA I晨熙朝露」，「BLU COBALTO I情定水都」則是男女皆宜的東方美食香調。

以日本俳句為名的頂級香水品牌FLORAÏKU，今夏以日本傳統木偶Tokeshi娃娃（木芥子）象徵這個季節的歡愉與活力，推出風檐沈眠、蟋蟀之歌、暮林鴞影等3款髮香噴霧，無酒精、攜帶方便，也可用兩種香味做疊香使用，另外還有車用擴香系列，讓心儀的香味常伴左右。

PRADA推出全新夏日限量版的La Femme粉漾淑女淡香水、L’Homme湛藍紳士淡香水，不論是情人送禮或使用對香都適合。女香以粉色瓶身搭配金黃瓶蓋，香調以柑橘為基底，點綴著雞蛋花與玉蘭，延長檀香與綠葉調的香氣深度；透藍瓶身搭配銀色旋蓋的男香先以橙花帶出清爽氣息，中味巧妙結合紅薑 、鳶尾花與琥珀，襯托雪松、檀香的基底，凸顯率性魅力。

COACH floral blush嫣紅芙洛麗淡香精請來名模Lexi Boling代言，清新的花果香調以閃爍的枸杞莓與清新的葡萄柚開啟，核心香氣為帶有絲絨感的牡丹花束，伴佐新鮮的水蜜桃，後調則為白松木與麝香；品牌標誌性的銀色轉扣、桃紅色的茶香玫瑰吊牌、漸層的嫣紅瓶身，描繪女性的多樣魅力。

擅長在香水瓶身搞怪的JEAN PAUL GAULTIER，這次把性感誘人的長腿放到香水瓶上，巴黎女伶女性淡香水的茉莉花前調散發著清新純潔的氣息，多汁可口的梨子增添可愛俏皮，伴隨著蜂蜜令人上癮的香甜，粉嫩的色澤搭配嬌媚的瓶身曲線，極致迷人。