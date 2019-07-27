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七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18聯合報 記者陳立儀╱即時報導

8月7日是七夕情人節，忙著孝敬老爸的同時，也別忘了挑一份貼心的情人禮。香水向來是情人節的熱門選項，如果想要更顯用心，這幾款新鮮貨絕對值得入手。

瑞士頂級保養品牌VALMONT第一個自創香氛品牌STORIE VENEZIANE BY VALMONT登台開賣，從瓶身設計到調配香氣的靈感都全來自浪漫水都威尼斯，50ml香精的瓶身包裹著柔軟的義大利小羊皮革；100ml香精瓶身上手工打造的彩色透亮玻璃面具十分吸睛，點綴著貴氣金屬質感，瓶蓋同樣以義大利小羊皮革馬鞍縫合包裹。其中全球最熱銷的香氣為草本花香調的「VERDE ERBA I晨熙朝露」，「BLU COBALTO I情定水都」則是男女皆宜的東方美食香調。

以日本俳句為名的頂級香水品牌FLORAÏKU，今夏以日本傳統木偶Tokeshi娃娃（木芥子）象徵這個季節的歡愉與活力，推出風檐沈眠、蟋蟀之歌、暮林鴞影等3款髮香噴霧，無酒精、攜帶方便，也可用兩種香味做疊香使用，另外還有車用擴香系列，讓心儀的香味常伴左右。

PRADA推出全新夏日限量版的La Femme粉漾淑女淡香水、L’Homme湛藍紳士淡香水，不論是情人送禮或使用對香都適合。女香以粉色瓶身搭配金黃瓶蓋，香調以柑橘為基底，點綴著雞蛋花與玉蘭，延長檀香與綠葉調的香氣深度；透藍瓶身搭配銀色旋蓋的男香先以橙花帶出清爽氣息，中味巧妙結合紅薑 、鳶尾花與琥珀，襯托雪松、檀香的基底，凸顯率性魅力。

COACH floral blush嫣紅芙洛麗淡香精請來名模Lexi Boling代言，清新的花果香調以閃爍的枸杞莓與清新的葡萄柚開啟，核心香氣為帶有絲絨感的牡丹花束，伴佐新鮮的水蜜桃，後調則為白松木與麝香；品牌標誌性的銀色轉扣、桃紅色的茶香玫瑰吊牌、漸層的嫣紅瓶身，描繪女性的多樣魅力。

擅長在香水瓶身搞怪的JEAN PAUL GAULTIER，這次把性感誘人的長腿放到香水瓶上，巴黎女伶女性淡香水的茉莉花前調散發著清新純潔的氣息，多汁可口的梨子增添可愛俏皮，伴隨著蜂蜜令人上癮的香甜，粉嫩的色澤搭配嬌媚的瓶身曲線，極致迷人。

Le Couvent des Minimes洛蔻芳秘境花園系列香氛，引領世人進入太陽王路易十四的南法植物園中，透過簡約、純粹的植物香氣，閃耀出法國靈魂的香氛輪廓，新品「Aqua Minimes米尼姆之水」以米尼姆修道院花園中第一道曙光為靈感，清新且多汁的義大利柑橘、檸檬打破暮色，芬芳撲鼻的山蒼樹與薄荷振奮了精神，而溫暖的香根草與雪松則彷彿大自然的暖心祝福，全系列包括淡香水、護手霜、香沐凝露、香皂等。

FLORAÏKU風檐沈眠髮香噴霧，80ml售價1,980元。圖／盧亞提供
FLORAÏKU風檐沈眠髮香噴霧，80ml售價1,980元。圖／盧亞提供
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PRADA La Femme粉漾淑女淡香水，150ml售價4,550元。圖／盧亞...
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COACH floral blush嫣紅芙洛麗淡香精，30ml售價1,650元、50ml售價2,650元、90ml售價3,500元。圖／鋒恩提供
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FLORAÏKU車用擴香器，售價1,900元；擴香片售價1,200元。圖／盧亞提供
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JEAN PAUL GAULTIER巴黎女伶女性淡香水，80ml售價4,050元。圖／盧亞提供
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STORIE VENEZIANE BY VALMONT 100ml香精以手工打造的彩色玻璃面具搭配金屬質感香水瓶、義大利小羊皮革瓶蓋，像是精緻的藝術品。圖／VALMONT提供
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Le Couvent des Minimes洛蔻芳「Aqua Minimes米尼姆之水」淡香水，10ml售價350元、50ml售價1,250元、100ml售價2,100元。圖／宏亞提供
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JEAN PAUL GAULTIER巴黎女伶女性淡香水，80ml售價4,050元。圖／盧亞提供
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義大利情人節尼斯
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