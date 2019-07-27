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找柯文哲合作選總統？ 郭台銘幕僚吐16字

強化科研合作 中正大學赴印度成立AI中心

2019-07-27 19:10聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

中正大學印度理工學院羅巴爾校區（Indian Institute of Technology Ropar）、吉特卡拉大學（Chitkara University）形成聯盟，並在印度理工學院羅巴爾分校建置「台灣印度人工智慧海外科研中心」辦公室。科技部次長許有進率團赴印度參加揭牌儀式。科技部表示，此中心將積極推動台印間合作，共同推動國家型科技計畫，研發產業關鍵技術，深化台印雙邊關係。

中正大學研發長黃士銘在揭牌典禮上表示，印度在資通訊、軟體等相關產業較為發達，吸引台灣不少廠商在印度投資，有助於我國新南向政策的推動。印度擁有超過13億的人口，人才也是值得關注的重點，台印AI海外科研中心的成立，將有效吸引更多優秀的印度學生到台灣讀書，以及宣傳優秀外國青年來台蹲點計畫。

黃士銘說，中正大學106學年共21名印度學生，107學年共37人，到了108年第一學期成長到75人，成長率達257%。期望透過更多印度學生赴台進行學習與培訓，促進跨國專題合作、研究計畫、短期實習計畫、教師與學位生互訪、主動媒合台灣與印度的師生供需、提供雙向技術輔導等，加強雙邊研究能量，養成台印度AI產業所需的人才。

科技部次長許有進為台灣印度人工智慧海外科研中心辦公室開幕剪綵。圖／科技部提供
科技部次長許有進為台灣印度人工智慧海外科研中心辦公室開幕剪綵。圖／科技部提供
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印度中正大學AI
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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