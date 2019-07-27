強化科研合作 中正大學赴印度成立AI中心

2019-07-27 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



中正大學與印度理工學院羅巴爾校區（Indian Institute of Technology Ropar）、吉特卡拉大學（Chitkara University）形成聯盟，並在印度理工學院羅巴爾分校建置「台灣印度人工智慧海外科研中心」辦公室。科技部次長許有進率團赴印度參加揭牌儀式。科技部表示，此中心將積極推動台印間合作，共同推動國家型科技計畫，研發產業關鍵技術，深化台印雙邊關係。

中正大學研發長黃士銘在揭牌典禮上表示，印度在資通訊、軟體等相關產業較為發達，吸引台灣不少廠商在印度投資，有助於我國新南向政策的推動。印度擁有超過13億的人口，人才也是值得關注的重點，台印AI海外科研中心的成立，將有效吸引更多優秀的印度學生到台灣讀書，以及宣傳優秀外國青年來台蹲點計畫。