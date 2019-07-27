到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館，為GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」擔任開幕大使，在林志玲出場前，下了一場傾盆大雨，主持人黃子佼戲稱「這就像全台灣男人的眼淚」；林志玲身穿一襲綴滿小花的藍灰色薄紗小禮服，看起來神清氣爽，纖瘦的身材、平坦的小腹和腳踩超高細跟高跟鞋，以實際行動粉碎懷孕傳言，只留下一句「有的話一定會告訴大家」。

林志玲的妝容由GIORGIO ARMANI完美絲絨水慕斯粉底、全球熱賣的奢華絲絨訂製唇萃「亞曼尼紅RED＃400」打造，她說這款是人生中必須擁有的唇彩，不僅特別顯白，看起來又有氣勢，黃子佼打趣說「就像你一樣氣場一開、桃花就來」，林志玲笑說「是的，就是這樣子，你說的都是對的」；至於許多女性對紅唇又愛又怕，林志玲說「不論什麼事情都要勇敢」，最後還甜甜地留下一句「希望大家都幸福」。

在記者會之後，林志玲轉往遠東SOGO百貨忠孝館一樓的GIORGIO ARMANI專櫃參與消費者體驗活動，吸引大批消費者從四面八方湧進，不論老少都在喊「是志玲姊姊」，人潮將專櫃滿滿圍住，就連旁邊的櫃姐們都紛紛跑出來爭睹風采。

GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」即日起至7月31日在遠東SOGO百貨忠孝館中大門前登場，現場可體驗最經典的奢華絲絨訂製唇萃、奢華訂製柔霧唇露與全新上市的奢華訂製柔霧唇膏。