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到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41聯合報 記者陳立儀╱即時報導

婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館，為GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」擔任開幕大使，在林志玲出場前，下了一場傾盆大雨，主持人黃子佼戲稱「這就像全台灣男人的眼淚」；林志玲身穿一襲綴滿小花的藍灰色薄紗小禮服，看起來神清氣爽，纖瘦的身材、平坦的小腹和腳踩超高細跟高跟鞋，以實際行動粉碎懷孕傳言，只留下一句「有的話一定會告訴大家」。

林志玲的妝容由GIORGIO ARMANI完美絲絨水慕斯粉底、全球熱賣的奢華絲絨訂製唇萃「亞曼尼紅RED＃400」打造，她說這款是人生中必須擁有的唇彩，不僅特別顯白，看起來又有氣勢，黃子佼打趣說「就像你一樣氣場一開、桃花就來」，林志玲笑說「是的，就是這樣子，你說的都是對的」；至於許多女性對紅唇又愛又怕，林志玲說「不論什麼事情都要勇敢」，最後還甜甜地留下一句「希望大家都幸福」。

在記者會之後，林志玲轉往遠東SOGO百貨忠孝館一樓的GIORGIO ARMANI專櫃參與消費者體驗活動，吸引大批消費者從四面八方湧進，不論老少都在喊「是志玲姊姊」，人潮將專櫃滿滿圍住，就連旁邊的櫃姐們都紛紛跑出來爭睹風采。

GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」即日起至7月31日在遠東SOGO百貨忠孝館中大門前登場，現場可體驗最經典的奢華絲絨訂製唇萃、奢華訂製柔霧唇露與全新上市的奢華訂製柔霧唇膏。

迎接七夕情人節，GIORGIO ARMANI特別推出亞曼尼真愛限定禮盒，遠東SOGO百貨忠孝館今天獨家搶先上市的禮盒內含奢華絲絨訂製唇萃「亞曼尼紅RED＃400」真愛限定版與完美絲絨水慕斯粉底，售價3,550元、限量10組；8月1日起全台GIORGIO ARMANI專櫃及亞曼尼精品美妝官方線上旗艦館也將限量開賣亞曼尼真愛限定禮盒，內含奢華絲絨訂製唇萃「亞曼尼紅RED＃400」真愛限定版與底妝3選1，可選完美絲絨水慕斯粉底、完美絲絨水慕斯粉餅霜或絲光精華氣墊粉餅粉底，售價3,550元，全台限量500組。

婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館...
婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館，為GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」擔任開幕大使。圖／GIORGIO ARMANI提供
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婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館...
婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館，為GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」擔任開幕大使。圖／GIORGIO ARMANI提供
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GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃＃400 真愛限定版。圖／GIORG...
GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃＃400 真愛限定版。圖／GIORGIO ARMANI提供
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GIORGIO ARMANI完美絲絨水慕斯粉底首創超時持妝科技與獨家無瑕柔焦科技...
GIORGIO ARMANI完美絲絨水慕斯粉底首創超時持妝科技與獨家無瑕柔焦科技，清爽質地適合夏日，30ml售價2,300元。圖／GIORGIO ARMANI提供
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婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館...
婚後首度在台灣公開露面的林志玲，今天（7月27日）下午現身遠東SOGO百貨忠孝館，為GIORGIO ARMANI的「RED LIPS WEEK亞曼尼訂製紅唇快閃店」擔任開幕大使。圖／GIORGIO ARMANI提供
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迎接七夕情人節，GIORGIO ARMANI限量推出亞曼尼真愛限定禮盒，售價3,...
迎接七夕情人節，GIORGIO ARMANI限量推出亞曼尼真愛限定禮盒，售價3,550元。圖／GIORGIO ARMANI提供
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SOGO快閃唇彩
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