像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂
2019-07-27 17:11
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
個性女孩的搶眼穿搭出新品，MICHAEL Michael Kors（MMK，MICHAEL KORS副線）今年夏季以霓虹黃為主色，用報紙印刷為靈感打造滿版印花，帶來相當惹眼的服裝與配件；kate spade則是以暖棕、肉桂以及漿果等色澤的動物紋，成為裙裝與包款的性感狂野模樣。
MMK的螢光塗鴉系列視覺大膽，呼應夏日豔陽天，以霓虹黃搭襯黑、白色，對比出視覺衝突，品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以極為戲劇化的奪目效果詮釋此系列，是一般路人難以望其項背的搭法。MK logo在此系列中以3種不同大小的字體密集排列，展現街頭感，服裝包括吊帶洋裝、漁夫帽，包款則有Whitney肩背包、Rhea Zip後背包和小型皮件。
而日前發表秋季系列的kate spade，則是主打七○、四○年代的混合風格，復古廓形、輕柔面料和豐富多彩的動物纹印花，成為本季聚焦樣貌，包款也以豹纹、蛇纹及鱷魚紋做為表現，春夏季的話款Nicola Twistlock手袋在秋季推出手柄新款，此外，本季推出全新Romy提包，以簡潔挺闊造型結合品牌標誌的金屬桃心旋鎖，既甜美又帥氣，以荔枝紋皮革的鱷魚、蛇紋壓花漆皮表現，共有3種尺寸，除了秋季主色系，另外推出辣椒紅、櫻花粉、海洋藍等時髦色彩。
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