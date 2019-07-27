像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂

2019-07-27 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



個性女孩的搶眼穿搭出新品，MICHAEL Michael Kors（MMK，MICHAEL KORS副線）今年夏季以霓虹黃為主色，用報紙印刷為靈感打造滿版印花，帶來相當惹眼的服裝與配件；kate spade則是以暖棕、肉桂以及漿果等色澤的動物紋，成為裙裝與包款的性感狂野模樣。

MMK的螢光塗鴉系列視覺大膽，呼應夏日豔陽天，以霓虹黃搭襯黑、白色，對比出視覺衝突，品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以極為戲劇化的奪目效果詮釋此系列，是一般路人難以望其項背的搭法。MK logo在此系列中以3種不同大小的字體密集排列，展現街頭感，服裝包括吊帶洋裝、漁夫帽，包款則有Whitney肩背包、Rhea Zip後背包和小型皮件。