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像貝拉哈蒂德這樣穿上街妳敢嗎 霓虹印刷、豹紋印花都好狂

2019-07-27 17:11聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

個性女孩的搶眼穿搭出新品，MICHAEL Michael Kors（MMK，MICHAEL KORS副線）今年夏季以霓虹黃為主色，用報紙印刷為靈感打造滿版印花，帶來相當惹眼的服裝與配件；kate spade則是以暖棕、肉桂以及漿果等色澤的動物紋，成為裙裝與包款的性感狂野模樣。

MMK的螢光塗鴉系列視覺大膽，呼應夏日豔陽天，以霓虹黃搭襯黑、白色，對比出視覺衝突，品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以極為戲劇化的奪目效果詮釋此系列，是一般路人難以望其項背的搭法。MK logo在此系列中以3種不同大小的字體密集排列，展現街頭感，服裝包括吊帶洋裝、漁夫帽，包款則有Whitney肩背包、Rhea Zip後背包和小型皮件。

而日前發表秋季系列的kate spade，則是主打七○、四○年代的混合風格，復古廓形、輕柔面料和豐富多彩的動物纹印花，成為本季聚焦樣貌，包款也以豹纹、蛇纹及鱷魚紋做為表現，春夏季的話款Nicola Twistlock手袋在秋季推出手柄新款，此外，本季推出全新Romy提包，以簡潔挺闊造型結合品牌標誌的金屬桃心旋鎖，既甜美又帥氣，以荔枝紋皮革的鱷魚、蛇紋壓花漆皮表現，共有3種尺寸，除了秋季主色系，另外推出辣椒紅、櫻花粉、海洋藍等時髦色彩。

貝拉哈蒂德詮釋Whitney白色文字印花肩包17,900元、Mott黑白文字印花...
貝拉哈蒂德詮釋Whitney白色文字印花肩包17,900元、Mott黑白文字印花腰包13,500元。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK推出翻玩MK LOGO印刷效果的小皮件。圖／MICHAEL KORS提供
MMK推出翻玩MK LOGO印刷效果的小皮件。圖／MICHAEL KORS提供
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kate spade Romy鱷魚紋手提迷你鍊袋包，價格店洽。圖／kate sp...
kate spade Romy鱷魚紋手提迷你鍊袋包，價格店洽。圖／kate spade提供
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MMK Sloan Editor白色文字印花包款，售價16,200元。圖／MIC...
MMK Sloan Editor白色文字印花包款，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK Whitney霓虹黃文字圖騰肩包，售價17,900元。圖／MICHAEL...
MMK Whitney霓虹黃文字圖騰肩包，售價17,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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貝拉哈蒂德演繹Beacon霓虹黃後背包17,500元、文字印花漁夫帽3,300元...
貝拉哈蒂德演繹Beacon霓虹黃後背包17,500元、文字印花漁夫帽3,300元、Whitney霓虹黃文字印花肩包17,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK Rhea Zip霓虹黃文字印花後背包，售價16,200元。圖／MICHA...
MMK Rhea Zip霓虹黃文字印花後背包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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MMK黑白文字圖騰休閒鞋，售價7,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MMK黑白文字圖騰休閒鞋，售價7,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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kate spade日前舉辦新品發表會，以動物紋打造復古現代風。圖／kate s...
kate spade日前舉辦新品發表會，以動物紋打造復古現代風。圖／kate spade提供
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kate spade Romy系列蛇紋包款，價格店洽。圖／kate spade提...
kate spade Romy系列蛇紋包款，價格店洽。圖／kate spade提供
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kate spade秋季系列服裝與包款，運用動物紋打造復古現代風。圖／kate ...
kate spade秋季系列服裝與包款，運用動物紋打造復古現代風。圖／kate spade提供
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貝拉哈蒂德詮釋Whitney白色文字印花肩包17,900元、Mott黑白文字印花...
貝拉哈蒂德詮釋Whitney白色文字印花肩包17,900元、Mott黑白文字印花腰包13,500元。圖／MICHAEL KORS提供
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貝拉哈蒂德演繹Beacon霓虹黃後背包17,500元、文字印花漁夫帽3,300元...
貝拉哈蒂德演繹Beacon霓虹黃後背包17,500元、文字印花漁夫帽3,300元、Whitney霓虹黃文字印花肩包17,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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鱷魚櫻花
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