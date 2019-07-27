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石綿化妝品業者不公開改善報告？食藥署：業界自行交流

2019-07-27 16:38聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部食藥署公布台鉅化妝品「修容大師」及「修容大師2」2款特定批號化粧品，經檢驗...
衛福部食藥署公布台鉅化妝品「修容大師」及「修容大師2」2款特定批號化粧品，經檢驗含有石綿類成分。圖／台南市衛生局提供
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台鉅生技股份有限公司旗下化妝品近日陸續傳出含有致癌石綿，而石綿可能是跟隨滑石粉原料殘留。滑石粉常見於彩妝類化妝品，衛福部食藥署呼籲業者做好自主管理，今年起也開始抽驗市面彩妝產品；被問及是否會要求台鉅公開改善報告供業界參酌，食藥署回應，業界應會自行交流。

日前傳出台鉅生技公司委託中國製造的4款化妝品疑似含有石綿，食藥署今日再公布台鉅旗下2款「修容大師」修容餅含有石綿。台鉅向衛生局表示，這2款產品都使用到滑石粉作為原料。

台大健康政策與管理所教授鄭雅文表示，滑石粉常見於爽身粉或彩妝類化妝品，它本身無害，但它與石綿都屬於矽酸鹽類礦物、經常遭受石綿汙染，因此應進一步在化妝品產製過程中監測安全性。

食藥署醫粧組副組長王淑芬表示，目前不清楚是否有文獻指出滑石粉化妝品殘留石綿的機率，不過國際上並沒有國家因此禁用滑石粉，包含美國、歐盟、日本都沒有，我國亦然。目前管理上仍回歸業者自主管理與政府稽查。

食藥署研檢組科長黃守潔表示，早期檢驗技術較差，近年因嬌生爽身粉事件陸續開發出石綿檢驗方法。不過摻有石綿的滑石粉原料作成化妝品後，含量可能低於儀器的的偵測極限，因此最好從原料端就做好把關。

食藥署醫粧組科長張家榮表示，目前原料端的把關有經濟部推動的優良製造規範（GMP），去年三讀通過的「化妝品衛生安全管理法」也要求化妝品工廠從現行「自願性」符合優良製造規範（GMP）改成「強制性」，民國115年起所有一般化妝品都須符合GMP，規範內容包括人員、廠房設施、設備、生產、成品、品管實驗室、不符規格產品處理、文件化等，預期能優化產製流程品質，對於杜絕石綿殘留有幫助。

被問及是否會要求台鉅生技公司針對產品產製流程提出改善報告、並公開讓業界參酌？王淑芬表示，衛生單位的工作是第一時間把關消費者安全、要求下架等，業界同儕間應會自行交流。

耕莘健康管理專科學校化妝品應用管理科主任汪曉琪表示，化妝品品牌端若要確認原料是否摻有石綿，除了要求原料端提出證明文件，還需要額外作檢驗，不僅成本高，還需擔憂檢驗方法不一致使結果有出入。因此現在越來越多品牌端與代工廠簽契約要求產品不得含石綿，代工廠也與原料商簽，以自我保護。

平時要避免使用到含石綿彩妝，汪曉琪表示，可減少使用蜜粉等粉狀產品以減少吸入，而改採粉底液、防曬乳等液狀產品，塗抹帶來的傷害較低。

王淑芬表示，我國107年抽驗10件爽身粉產品，全數未殘留石綿；今年將抽驗15件爽身粉產品與15件彩妝用品，目前正進行中。

化妝品食藥署
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