歌劇院探索日 音樂劇迷宮冒險7月28日限定

2019-07-27 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「你最想打開歌劇院哪一扇門？」這是台中國家歌劇院7月初在臉書上的一則貼文，邀請民眾聊聊對歌劇院的好奇與想像，臉書留言琳瑯滿目。歌劇院回覆粉絲熱情，今年暑假重磅企劃「NTT Open House Day 歌劇院探索日：音樂劇迷宮大冒險」，7月28日上午11點半到晚間8點半，首度開放B2劇場工作區，觀眾不需要門禁卡，就能一窺劇場後台區的神祕空間！

「想要打開可以看到演員的那扇門」、「打開所有需要門禁卡才能進去的門」、「想要到劇場後台一探究竟！」歌劇院說，小編回覆觀眾回應到手軟，策劃「歌劇院探索日」，開放B2是只有演出者與劇場工作人員才能出入的劇場工作區。

歌劇院說，沒有節目上演的時候，B2是館內最忙碌熱鬧的場域，劇場專業人員穿梭其中，為即將到來的演出準備佈景、道具，也時常能在B2看見進入密集排練期的藝術家身影。「NTT Open House Day 歌劇院探索日」以體驗劇場與音樂劇幕後工作為題規劃，不僅解密表演團隊進場、排練與舞台製作的工作場域與專業道具，更邀請民眾化身劇場黑衣人或音樂劇演員，體驗成為不需門禁卡也能將劇場看光光的「一日劇場人」。

「NTT Open House Day 歌劇院探索日」規劃了2種票券：100元「輕鬆晃悠票」、350元的「滿載而歸票」。「輕鬆晃悠票」可在B2劇場工作區自在探索、開心遊玩、認識修補佈景的各種神奇工具，還能嘗試捲起袖子體驗劇場黑衣人「裝台」的樂趣。

這次活動也搭配暑假強檔劇作，B2空間的指標小人都換上了華麗衣裝，搖身一變成為了經典音樂劇中的角色，只要找到音樂劇《一個美國人在巴黎》、《嫁妝一牛車》中的男女主角，拍照上傳到歌劇院臉書與IG，可抽下午茶券以及住宿券。

歌劇院還特別邀請導覽志工老師化身「探索小隊長」，28日每小時「發車」帶領民眾認識B2劇場工作空間；並由台中傑出演藝團隊「創造焦點」擔任「給問人」，以默劇形式與民眾有聲「問」、無聲「答」，穿梭B2空間指引方向，即使迷路，也可非常有趣。

台中國家歌劇院限時開放B2地下迷宮，體驗活動名額、雜誌袋數量有限，購票請至「活動通Accupass」：https://www.accupass.com/go/NTTOpenHouse。