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日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣近年穩居亞洲郵輪市場第二大客源地，自2016年到2018年旅客成長幅度仍達35%；旅行業者瞄準2020年國人最愛的賞櫻行程，搶攻「郵輪跨國賞櫻」之旅，據資料顯示，今年國人搭郵輪賞櫻約8千人次，預計明年上看2.1萬，較今年成長162%。

據了解，以往郵輪賞櫻多前往日本，去年雄獅首次推出日、韓雙國包船賞櫻，創下7千人次搭乘的佳績，今年雙國賞櫻遊客已成長到8千人次；2020年，雄獅再度包下歌詩達郵輪旗下最新威尼斯號，首次前進日本北陸，創下郵輪賞櫻最遠紀錄；另與百威、世邦、五福、行家、東南、鳳凰、燦星、喜鴻、易遊網以及大興共11家旅行社合作，聯手開賣公主郵輪日韓雙國賞櫻行程。

雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，每年約有30萬人次搭機赴日賞櫻，每人費用約4.5萬到6萬元間，郵輪旅遊提供另一種賞櫻選擇，以今年郵輪賞櫻為例，僅占搭機賞櫻的2.6%，未來潛力可期；此外，明年總計有3艘郵輪、5個航次的賞櫻行程，以搭載率9成計算，明年國人郵輪賞櫻人次上看2.1萬人次。

明年郵輪賞櫻行程，以雄獅獨包歌詩達威尼斯號的日韓賞櫻最具新意。包括停飽覽釜山鎮海軍港的櫻花海，並在日本停靠3港口橫跨3個行政區，包括鳥取縣境港、京都府舞鶴、石川縣金澤，探訪國人較少前往的日本神話秘境山陰山陽地區，並能前往「日本三景」之一的天橋立、趣味十足的妖怪村，以及日本古老神社「出雲大社」，或是欣賞世界文化遺產之一的白川鄉合掌村美景，走訪最富傳統風俗的高山老街。

此外，也首度將晶華酒店知名的台灣冠軍牛肉麵搬上船，成為全球唯一吃得到道地台灣牛肉麵的郵輪；船上餐飲也大為升級，免費餐廳納入日本和牛、龍蝦與草莓；另針對「一個人的旅行」或是年輕愛侶的「海上婚禮」，都有各種以「愛」為名的活動。

威尼斯號日韓賞櫻行程僅推一梯次，3/31∼4/7早去晚回的8天航次，跨清明連休4天假期，沿日本海停靠釜山、舞鶴、金澤、濱田等港灣，與日本歷年賞櫻航程不重覆。即日起至7月31日前報名付訂，每人可享早鳥優惠最高折7千，並可優先選擇艙房與主餐廳晚餐用餐時段、岸上觀光優先卡位等禮遇；前1千名付訂旅客，再送郵輪WiFi 8天航程吃到飽。兩人房每人41,900元起，12歲以下兒童免費，如父母帶2小孩同住4人內艙，等於每人23,450元起。

明年郵輪賞櫻將有新航線。圖／雄獅旅遊提供
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歌詩達威尼斯號Venezia將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。圖／雄獅旅遊...
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晶華酒店的冠軍清燉牛肉麵，在威尼斯號可以免費品嘗。圖／雄獅旅遊提供
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雄獅獨家威尼斯號郵輪限定航程主打餐食升級，首度將台灣冠軍牛肉麵搬上船。圖／雄獅旅...
雄獅獨家威尼斯號郵輪限定航程主打餐食升級，首度將台灣冠軍牛肉麵搬上船。圖／雄獅旅遊提供
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賞櫻郵輪尼斯
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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