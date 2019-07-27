水原希子變成曼哈頓渡輪上的調皮少女 COACH全新團隊打造秋季形象廣告

2019-07-27 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



更為簡潔、鮮明的構圖，打造COACH秋季形象廣告，執行創意總監Stuart Vevers與全新的攝影、造型和妝髮團隊合作，邀請品牌形象代言人Michael B. Jordan、水原希子（Kiko Mizuhara）、劉雯等，為品牌樹立嶄新形象與氣質。

本季廣告的靈感來自21世紀的夢想家們，在無限可能、變化多端的當代，他們各自展現風格特質，拍攝場景在紐約的上東城、中央公園、曼哈頓渡輪與布魯克林大橋等地，由有怪咖之稱的德國藝術和時尚攝影師Juergen Teller掌鏡，拍攝出風格各異的形象廣告，並藉由COACH的秋季新品展現Michael B. Jordan、水原希子、劉雯以及英國藝術家暨演員Jemima Kirke、美國獨立歌手Lolo Zouaï等多位當代夢想家的個人特色。