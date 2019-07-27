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水原希子變成曼哈頓渡輪上的調皮少女 COACH全新團隊打造秋季形象廣告

2019-07-27 13:51聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

更為簡潔、鮮明的構圖，打造COACH秋季形象廣告，執行創意總監Stuart Vevers與全新的攝影、造型和妝髮團隊合作，邀請品牌形象代言人Michael B. Jordan、水原希子（Kiko Mizuhara）、劉雯等，為品牌樹立嶄新形象與氣質。

本季廣告的靈感來自21世紀的夢想家們，在無限可能、變化多端的當代，他們各自展現風格特質，拍攝場景在紐約的上東城、中央公園、曼哈頓渡輪與布魯克林大橋等地，由有怪咖之稱的德國藝術和時尚攝影師Juergen Teller掌鏡，拍攝出風格各異的形象廣告，並藉由COACH的秋季新品展現Michael B. Jordan、水原希子、劉雯以及英國藝術家暨演員Jemima Kirke、美國獨立歌手Lolo Zouaï等多位當代夢想家的個人特色。

Stuart Vevers表示他藉由直覺邀集攝影師等團隊人選，亟欲打造溫暖、樸實但活潑奔放的精神，展現COACH發源地紐約的清新意象。此系列形象廣告所傳遞的隨性自在、不做作也是服裝的風格，除了織品藝術家Kaffe Fassett印花的繽紛裙裝、Signature C標誌的運用，也詮釋秋季主打款包括女裝的Tabby、Troupe及Rivington男士後背包等單品。

劉雯在紐約下東城演繹秋季主打的Troupe手袋。圖／COACH提供
劉雯在紐約下東城演繹秋季主打的Troupe手袋。圖／COACH提供
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美國獨立歌手Lolo Zouaï在中央公園詮釋COACH秋季系列。圖／COACH...
美國獨立歌手Lolo Zouaï在中央公園詮釋COACH秋季系列。圖／COACH提供
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品牌形象代言人Michael B. Jordan在布魯克林大橋拍攝COACH秋季...
品牌形象代言人Michael B. Jordan在布魯克林大橋拍攝COACH秋季形象廣告。圖／COACH提供
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水原希子在曼哈頓渡輪上詮釋Hadley包款的率性自在。圖／COACH提供
水原希子在曼哈頓渡輪上詮釋Hadley包款的率性自在。圖／COACH提供
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劉雯拍攝COACH秋季形象廣告，右為本季主打的Kaffe Fassett印花Ta...
劉雯拍攝COACH秋季形象廣告，右為本季主打的Kaffe Fassett印花Tabby手袋。圖／COACH提供
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英國藝術家暨演員Jemima Kirke在上東城演繹秋日英倫風。圖／COACH提...
英國藝術家暨演員Jemima Kirke在上東城演繹秋日英倫風。圖／COACH提供
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美國新生代演員Yara Shahidi穿Kaffe Fassett印花裙裝。圖／...
美國新生代演員Yara Shahidi穿Kaffe Fassett印花裙裝。圖／COACH提供
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水原希子變身調皮少女演繹Troupe手袋。圖／COACH提供
水原希子變身調皮少女演繹Troupe手袋。圖／COACH提供
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