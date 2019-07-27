OKmart推安心鮮食！自有品牌「OK choice」登場 首波5款異國料理先吃一波

2019-07-27 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商鮮食已經成為許多現代人快速打理三餐的首選，為了讓大眾吃得更安心，OKmart繼去年推出強調便利樂趣的OKCOOK自煮系列之後，今年7月發表自有品牌「OK choice」，包括鮮食、點心、生活用品等多元面向，首波以鮮食商品為主打，強調便利衛生、安心食材，共有5款異國料理新上市，預估可帶動整體門市業績成長10%。

亞洲的便利系統發展快速，日本、韓國不論在商品包裝、創意、鮮食口感與接受度上皆值得效仿，台灣的便利商店除了持續觀察日韓趨勢，OKmart認為更該回歸到食材安全與健康的基本面，再搭配創意、聯名的效益，提升超商鮮食認同度。

OK choice在強化商品特色之餘，用真材實料，以較低利潤讓價格不要超出別人太多的「讓利」精神與供應商溝通，以OK choice冰塊為例，與明宜代工廠合作，訴求純淨、百分之百RO逆滲透水製成，600g一包售價25元，與市場價格相同，品質卻提升。

超商鮮食的挑戰則在不斷推出新品的同時，更要保持品質穩定，每項新品上市前，需進行市場趨勢、消費結構的數據分析，平均每項產品再經過90天的研發、樣本實驗、品質測試等階段，才能上市。例如OK choice首波上市的異國料理系列，即根據近3年夏季鮮食口味以偏重口味、異國元素最受消費者青睞，其中又以泰式、義式、日式銷量最佳，因此首波異國料理一次推出5種口味，包括日式滑蛋鮭魚烏龍麵、和風照燒雞腿排飯、泰式綠咖哩雞肉麵、義式紅醬燻腸蘑菇燉飯、義式白醬燻雞培根焗烤飯等。