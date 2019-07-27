親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

與總統不同調！林佳龍：私菸案不是超買是走私

住宿買1送1再贈千元券 屏東大鵬灣產業聯盟拚了！

2019-07-27 11:55聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東大鵬灣BOT廠商7月中旬暫停營業後，大鵬灣觀光產業聯盟憂心民眾以為沒地方好玩，8月推出「鵬友揪宿遊好灣」優惠活動，住二晚只需付一晚費用，還加贈千元的購物券，用餐、買伴手禮、吃冰喝飲料均可抵用；鵬管處也加碼送五選一的免費體驗票券，包含大鵬灣域重型帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船、鵬琉線來回船票，鼓勵遊客到大鵬灣遊玩，看見大鵬灣迷人風情及夕陽之美。

大鵬灣觀光產業聯盟表示，大鵬灣最近BOT雖暫停營業，但聯盟會員認同鵬管處觀光服務永遠不中斷的政策方向，馬上付諸行動，邀遊客8月到大鵬灣旅遊，只要找參與活動的旅宿訂房，限量享有住宿買一送一再贈千元券活動，原則上優惠低於五折，包含行程中必要的用餐、購物、體驗等消費項目，全都以遊客角度來包裝，這是用在地熱情包裝出最有誠意的優惠方案。

聯盟說，大鵬灣不只有BOT廠商，還會員包含住宿業、餐飲業、遊憩業、伴手禮店等的觀光產業聯盟；東港地區約有60幾家合法民宿，遊客到大鵬灣地區可親睹可可樹如何做成巧克力，如何在世界巧克力大賽奪取金牌，還有全國獨一無二的鱈魚香絲觀光工廠，可以DIY製作，到大鵬灣域可體驗操帆駕舟享受航海樂趣，帶著孩子當一日海賊王，或騎自行車享受灣域美景。

鵬管處長陳煜川說，民眾可把握8月份觀光業者推出優惠的好時機，安看大鵬灣之旅，建議別錯過鵬灣跨海大橋夜晚的光雕．假日下午5時的開橋秀、人工濕地、燈會30週年特展館、日本設計界大師福田繁雄的黑鮪魚雕塑等；東港經典小鎮是漁村也是農村，造就出琳瑯滿目的美食小吃，暑假可安排來大鵬灣體驗南國的美景與美食；詳情可上官網臉書粉絲頁。

屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋假日下午5時的開橋秀。記者潘欣中／翻攝
屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋假日下午5時的開橋秀。記者潘欣中／翻攝
分享
屏東大鵬灣BOT廠商7月中旬暫停營業後，仍有無動力水上活動。記者潘欣中／翻攝
屏東大鵬灣BOT廠商7月中旬暫停營業後，仍有無動力水上活動。記者潘欣中／翻攝
分享
屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋夜晚浪漫迷人的光雕秀。記者潘欣中／翻攝
屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋夜晚浪漫迷人的光雕秀。記者潘欣中／翻攝
分享
屏東大鵬灣BOT廠商7月中旬暫停營業後，仍有無動力水上活動。記者潘欣中／翻攝
屏東大鵬灣BOT廠商7月中旬暫停營業後，仍有無動力水上活動。記者潘欣中／翻攝
分享
屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋夜晚浪漫迷人的光雕秀。記者潘欣中／翻攝
屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋夜晚浪漫迷人的光雕秀。記者潘欣中／翻攝
分享

大鵬灣BOT東港
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

鯊魚一生老掉牙 海生館撿齒化為熱銷紀念品

2019-07-27 11:14

叉燒肉、小黃瓜配「珍珠」！MLD台鋁開賣「珍珠冷麵」暗黑料理　還可全素

2019-07-27 11:26

全台最「佛心」的酒吧！超浮誇調酒 每杯200有找

2019-07-27 11:05

福隆海水浴場比基尼召集令 多重優惠還有萬元住宿券

2019-07-27 09:11

林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學

2019-07-27 07:47

初鹿牧場牛奶雪糕8月登場！爭鮮還有2款「異國風雞肉捲」　酸辣滋味迎夏天

2019-07-27 00:41

史博館公益咖啡 從常玉的畫找靈感

2019-07-27 00:30

優雅迷人賈桂琳

2019-07-26 23:45

炸牛排、串燒還是義大利麵？3款風格父親節套餐　滿足爸爸心

2019-07-26 23:42

一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」

2019-07-26 22:32

願景工程／第二屆校園午餐大賽來了 徵件至7月底

2019-07-26 20:25

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07

老饕不可不知！橄欖油聖經「FLOS OLEI」中文版搶先上市

2019-07-26 16:53

草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案

2019-07-26 15:40

七夕、父親節到這裡一站搞定！ 購物中心、outlet群搶節慶商機

2019-07-26 15:31

LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市

2019-07-26 15:26

瓦城「大心」聯名蜷尾家 泰味添台味

2019-07-26 14:53

超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31

新北124攤小吃大比拚 臉友快來投票抽iPhoneXR

2019-07-26 13:21

涼感寢具抗高溫 obis打造最適睡眠溫度床墊

2019-07-26 13:20

懶人包／「2019台灣美食展」必看7重點

2019-07-26 12:04

金漫獎入圍名單揭曉 特別貢獻獎游龍輝

2019-07-26 10:52

哥倫布發現新大陸？其實另有其人

2019-07-26 10:48

紅色代表熱戀的心！七夕傳情珠寶表很可以嫁

2019-07-26 08:18

印度國父甘地晚年要裸女陪睡 原因是這？

2019-07-26 07:52

黑寡婦又被套牢！史上最低調秀11克拉千萬巨鑽

2019-07-26 06:55

聽「江蕙的歌」長大的！全台第1頭「台灣安格斯牛」登上餐桌

2019-07-26 01:04

父親節蛋糕這樣挑 保證讓老爸感動到不行

2019-07-25 23:15

皮膚開始變差！快停止5個護膚習慣 否則臉會爛掉

2019-07-25 21:17

北部浪漫情人七夕夜景 屋頂上、山丘上景觀餐廳攻略

2019-07-25 20:00

珍珠奶茶變身甜點！這兩家人氣日式甜點店搶搭「珍奶」熱潮

2019-07-25 19:47

空橋總流量今年突破千萬人次 新光三越空橋經濟再升級「美食」、「打卡點」是關鍵

2019-07-25 19:43

貓奴柴柴迷快看！台隆手創館「懶洋洋喵之助＆SHIBANBAN」限定特展快逛一波

2019-07-25 19:01

小黑瓶2.0升級版來了！蘭蔻「未來精華」1滴3000萬益生菌超強～周年慶必搶！

2019-07-25 18:47

抽馬汀大夫鞋！Dr. Martens西門店重新盛大開幕 到店拍照上傳就可抽獎

2019-07-25 18:20

吳磊緊跟胡歌腳步成Emporio Armani代言人 網「『琅琊榜』梅長蘇、飛流終於重逢了」

2019-07-25 18:19

每年必搶！台北遠東「燕窩奶黃月餅」開賣

2019-07-25 18:18

2019台灣美食展明起開展！來跳吃冰舞 學做放閃便當菜

2019-07-25 17:40
看更多

熱門文章

影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！

2019-07-26 12:34

我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34

知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世

2019-07-26 12:19

竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費

2019-07-26 16:34

證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20

冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨

2019-07-26 22:17

台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人

2019-07-26 19:31

超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31

10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06

竹科工程師會希望下一代繼承衣缽嗎？意外引起醫VS.工大戰

2019-07-27 10:34

熊貓在英國爬牆遭電擊 陸網友氣炸：殘忍、國寶被欺負

2019-07-26 19:18

LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市

2019-07-26 15:26

男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03

男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢

2019-07-26 18:49

小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49

同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13

各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨

2019-07-27 08:30

每日星座運勢／射手良好信用助事業 有機會賺外快

2019-07-27 00:00

「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級

2019-07-26 15:08

一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」

2019-07-26 22:32

台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤

2019-07-27 00:10

草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案

2019-07-26 15:40

【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？

2019-07-26 14:12

3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院

2019-07-27 00:27

配天宮廟口囝仔變紙藝師 「神乎奇技」獲贈匠人魂錦旗

2019-07-26 13:08

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

追加C肝治療預算拍板！ 健保會委員粗估增12億

2019-07-26 12:55

看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」

2019-07-26 15:16

蒐集達文西手術大數據 留下名醫術式教醫學生

2019-07-26 13:40

旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作

2019-07-26 18:27

桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」

2019-07-26 17:44

史上首起本土屈公病在新北土城 進行噴消孳清

2019-07-26 16:36

本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工

2019-07-26 19:53

林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學

2019-07-27 07:47

高雄到新北徵才35K起跳 韓國瑜27日現身邀北漂返鄉

2019-07-26 13:00

台灣最神秘的島嶼 封島5年後重新開放

2019-07-27 11:02

C肝新藥健保給付3年首加碼 醫界憂開總額任意挪用先例

2019-07-26 16:00

初鹿牧場牛奶雪糕8月登場！爭鮮還有2款「異國風雞肉捲」　酸辣滋味迎夏天

2019-07-27 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top