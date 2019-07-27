住宿買1送1再贈千元券 屏東大鵬灣產業聯盟拚了！

2019-07-27 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東大鵬灣BOT廠商7月中旬暫停營業後，大鵬灣觀光產業聯盟憂心民眾以為沒地方好玩，8月推出「鵬友揪宿遊好灣」優惠活動，住二晚只需付一晚費用，還加贈千元的購物券，用餐、買伴手禮、吃冰喝飲料均可抵用；鵬管處也加碼送五選一的免費體驗票券，包含大鵬灣域重型帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船、鵬琉線來回船票，鼓勵遊客到大鵬灣遊玩，看見大鵬灣迷人風情及夕陽之美。

大鵬灣觀光產業聯盟表示，大鵬灣最近BOT雖暫停營業，但聯盟會員認同鵬管處觀光服務永遠不中斷的政策方向，馬上付諸行動，邀遊客8月到大鵬灣旅遊，只要找參與活動的旅宿訂房，限量享有住宿買一送一再贈千元券活動，原則上優惠低於五折，包含行程中必要的用餐、購物、體驗等消費項目，全都以遊客角度來包裝，這是用在地熱情包裝出最有誠意的優惠方案。

聯盟說，大鵬灣不只有BOT廠商，還會員包含住宿業、餐飲業、遊憩業、伴手禮店等的觀光產業聯盟；東港地區約有60幾家合法民宿，遊客到大鵬灣地區可親睹可可樹如何做成巧克力，如何在世界巧克力大賽奪取金牌，還有全國獨一無二的鱈魚香絲觀光工廠，可以DIY製作，到大鵬灣域可體驗操帆駕舟享受航海樂趣，帶著孩子當一日海賊王，或騎自行車享受灣域美景。