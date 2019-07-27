叉燒肉、小黃瓜配「珍珠」！MLD台鋁開賣「珍珠冷麵」暗黑料理 還可全素

2019-07-27 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著珍珠奶茶熱潮吹襲日本，當地也出現一系列的「珍珠系料理」。MLD台鋁也宣佈，自8月1日起，將於美食街限量推出「珍珠冷麵」，每日限量50碗，還有葷、素兩款可供選擇。

珍珠奶茶近期在日本大受歡迎，甚至已經被高中女生、粉領族視為「時尚配件」之一。各地的珍奶店門口都可見到長長的排隊人龍，甚至要排隊5～6小時才能購得一杯珍珠奶茶。由珍珠奶茶掀起的珍珠熱潮，在日本也激發出許多創意料理，包括麻婆珍珠、珍珠拉麵、珍珠火鍋、珍珠咖哩等等料理，在網路上都吸引討論話題。

在台灣，不少業者也都搶搭珍珠風潮。例如可麗餅咖啡店gelato pique café，就以珍珠入菜，推出4款黑糖珍珠奶茶相關的甜品；福岡鬆餅Café del SOL也設計珍珠奶茶鬆餅套餐。另外晶華酒店更是打造「珍珠嘉年華」，將可頌、披薩餃、蛋塔、流沙包等點心，通通都加入珍珠元素