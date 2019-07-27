鯊魚一生老掉牙 海生館撿齒化為熱銷紀念品

2019-07-27 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



鯊魚為讓牠們的求生武器保持堅實鋒利，一生中會不斷換牙來增加獵食效率；屏東海生館巧妙利用鯊魚特展區缸底自然掉落的鯊魚牙齒，包括雙髻鯊、鱟鯊、汙翅真鯊和大尾虎鮫，今年暑假推出全台首創的海洋文創商品「鯊魚牙齒鑰匙扣」，在鑰匙圈物中鑲入鯊魚換牙後掉落的真牙，成為今夏入手率最高的紀念品。

海生館BOT海景公司企劃部主任毛智瑋說，不同於哺乳類，鯊魚的牙齒不是直接固定在顎上，而是嵌入牙齦中，依照不同的進食習慣，鯊魚牙齒分別演化為尖利狀、臼齒狀以及細針狀；另外，鯊魚牙齒最重要的特性之一，在於它的再生能力。鯊魚牙大多具有五到六排， 除了最外面一排牙齒真正使用到，其餘後排牙齒皆為備用。

他說，鯊魚因長年撕咬獵物，一生中會不斷被替換，以提高獵食效率；當最外層的牙齒脫落時，裡面一排牙齒會向前移動以補齊脫落牙齒，新長出的牙齒也比舊的牙齒更大更耐用。有些鯊魚一次只替換1、2顆，有的一次更換一整排，甚至有些鯊魚一生可替換超過3萬顆牙齒。

他說，海生館鯊魚特展區展出雙髻鯊、鱟鯊、汙翅真鯊和大尾虎鮫4種鯊魚，每天會由飼育員固定餵食近百公斤餌料，可以和其他魚類和平共處，不會有獵食情況發生，就算如此，一生不停換牙的鯊魚仍會自動掉落許多牙齒，海生館便將撿拾到的鯊魚牙齒，設計成擁有獨特意義的專屬紀念品。