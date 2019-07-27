福隆海水浴場比基尼召集令 多重優惠還有萬元住宿券

2019-07-27 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



暑假連日的炎熱好天氣，很多民眾都往海邊跑，東北角的福隆海水浴場趁勢推出「比基尼召集令」限時活動，帶你看沙雕、玩衝浪、闖VR、吃美食通通只要5折起，還有FB及IG人氣大比拚，最大獎還能抽中價值1萬6800元+10%的福容大飯店福隆住宿券。

福容福隆為迎接暑假旺季，即日起到8月24日止，每周六推出「比基尼召集令」活動，不限男女只要穿著比基尼入園即享多項優惠，第一重享海水浴場門票50元優惠入場（12歲以下不適用），可看全台最大的福隆沙雕展；第二重刺激海上趴板及衝浪教學課程，每人只要500元。

第三重穿著比基尼進入福容福隆餐廳內用餐，本人享精緻下午茶5折優惠（原價480元)，及午餐5折優惠（原價580元) ，以上皆須加原價1成服務費，相當最便宜每人只要288元起，同行友人如果害羞不敢穿也不打緊，一樣可以享有9折優惠價，享用飯店美食。第四重玩東北角最大VR體驗館，享買1送1優惠。

最大禮活動期間只要拍下與福容大飯店福隆、福隆沙雕季或與海水浴場的比基尼合照，上傳至「福容大飯店福隆」Facebook粉絲活動頁面及上傳IG個人頁面並#fulongbikini，期間獲得最多讚的粉絲，即可獲得價值萬元的飯店住宿券。