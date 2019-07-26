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炸牛排、串燒還是義大利麵？3款風格父親節套餐　滿足爸爸心

2019-07-26 23:42聯合報 記者陳睿中╱即時報導

隨著父親節將至，慕里諾集團所引進來台的石壁家、勝勢日式豬排、勝政日式豬排、鳥丈爐端焼等不同餐飲主題的餐廳，齊力推出一系列優惠方案，讓父親們能依照個人喜好，享受不同的料理風格。

即日起至8月11日期間，勝勢豬排、勝政豬排均推出「父親節套餐組合」，原價1,300元以上，方案價1,199元，適合喜愛吃肉的父親。勝勢使用紐約客牛排，設計出日式酥炸牛排的套餐，加上一次可品嚐海陸雙味的「酥炸明蝦里肌豬排套餐」，再搭配和風炸雞塊、甜點與飲品。勝政豬排則是推出結合「伊比利黑豚厚切里肌豬排套餐」以及「香草豬腰內豬排套餐」的組合，可再搭配酥炸花枝腳與各式佐餐餐點。

8月1日至8月11日期間，全台鳥丈爐端燒推出父親節套餐組合，內含有鳥丈沙拉、魷魚絲天婦羅、碳烤棒飯糰、飲料、甜點之外，還可吃到現場燒烤的明太子雞柳串、雞軟骨串、紫蘇豬肉捲、豬五花串組合，原價980元，特價880元。另還有綜合刺身、和風雞唐揚、炙燒豚角煮釜飯，再搭配三星蔥雞腿肉串、明太子雞柳串、紫蘇豬肉串、豬頸肉串套餐的組合，原價1,480元，特價1,380元。

以每日現作義大利生麵為特色的石壁家，8月1日至8月11日期間，同樣也有套餐組合優惠。內含餐前麵包、濃湯、沙拉，以及瑪格麗特披薩或青醬野菇雞肉披薩，以及香烤肋眼牛排，還有培根野菇奶油湯麵、蒜辣鮮蝦紫蘇等8選1的義大利麵，還附有甜點與飲料，每套1,299元。

勝勢豬排的父親節套餐，以紐約客炸牛排、明蝦、豬排的套餐組合為主角。圖／勝勢豬排提...
勝勢豬排的父親節套餐，以紐約客炸牛排、明蝦、豬排的套餐組合為主角。圖／勝勢豬排提供
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石壁家推出結合披薩、牛排與義大利麵的父親節套餐，每套1,299元。圖／石壁家提供
石壁家推出結合披薩、牛排與義大利麵的父親節套餐，每套1,299元。圖／石壁家提供
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義大利甜點父親節
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