一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」

2019-07-26 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



2019台灣美食展於7月26日在台北世貿一館展開為期4日的盛大活動。根據大會統計，在開幕首日，入場達到31,834人次，較去年同期小幅成長0.4%。而在銷售重點的「飯店餐券」中，晶華酒店以單日300萬的業績最為亮眼，更有出現百萬刷手，一次購買130萬元的栢麗廳與故宮晶華餐券。其他如美福、海霸王等業者，也都有超過200萬元以上的成績。

本屆美食展共有「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大主題，匯聚眾多業者共襄盛舉。其中首次新增的「台灣美食館」，除了靜態展示各路菜系的佳餚之外，也透過名廚現場實際操刀展現料理特色。其他還有廚藝教室、日本美食館，以及眾多小吃攤位。

在競爭激烈的飯店區，各家皆以代表性的餐券最為主力商品。並透過快閃、福袋、試吃等活動招攬人氣。其中六福集團就首次公開並開放試吃極黑和牛牛肉麵、南洋極品叻沙海鮮麵等3款新推出的快煮商品，為進軍電商市場進行預告。