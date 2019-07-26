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影／北美館「她的抽象」 台灣女畫家用巨畫挑戰西方

2019-07-26 20:28聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

站在長六公尺、寬三公尺的大畫「側顯」前，藝術家薛保瑕露出自信笑容。北美館舉行的繪畫展「她的抽象」，展出台日韓13位女性畫家的抽象畫，從日本的草間彌生到台灣的楊世芝、薛保瑕。她們挑戰以男性、西方為主軸的藝術史，透過實質與心理上的大尺幅作品，走出一條獨立且自主的另類道路。

1950年代起，台、日、南韓畫壇籠罩於革命的氛圍中，包括台灣「五月東方」現代化運動、日本「具體美術協會」、韓國「單色畫」運動等，許多女性畫家也在此時出走國外、找到一條自己的道路。如日本草間彌生於1957年移居紐約、南韓藝術家崔郁卿在1960年代成為首位赴美的韓國女性藝術家。台灣的楊世芝、薛保瑕也在1970至1980年代出國創作，在全球化多元脈絡的文化場域中展開抽象繪畫的創作實踐與對話。

楊世芝畫作「在心上，不在話下」長度達四點五公尺，遠看如一氣呵成、淋漓盡致的水墨線條、一氣呵成的豪放之作，近看才發現是以拼貼的層疊方法完成，倒轉傳統筆墨「意在筆先」的概念。創作前，楊世芝心中沒有預設圖像，而是先以墨線、或隨手可得的滴管、刷子、瓶罐等在宣紙上塗鴉，再翻面剪成小塊，用破碎的筆觸，以拼貼手法逐步建構畫面空間來翻轉傳統「筆墨」的操作。

楊世芝認為，水墨逐漸式微，但這是發展了幾千年的人類文明資產，需要現代畫家的繼承與創新。而創作無論是抽象或寫實，其實都蘊藏於日常視覺的整體觀之中，但要真正地「看見」卻是件不簡單的事。

薛保瑕1980年代旅居紐約時開始創作抽象畫，她認為文化的衝擊反而成為創作的靈感與力量。她透過展覽的七件作品，回應與挑戰西方百年抽象藝術的歷史與概念。「勢態」是第一件以三拼方式挑戰更大尺幅的繪畫，「游移之光」則有閃電式的爆發性。2019年的新作「側顯」採以單色域色層為底、讓觀者感受到迎面襲來之線條張力的手法，令人感受到反差與對比。

薛保瑕用巨幅抽象畫挑戰西方藝術史。記者陳宛茜/攝影
薛保瑕用巨幅抽象畫挑戰西方藝術史。記者陳宛茜/攝影
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草間彌生作品「殘骸的積累」。記者陳宛茜/ 攝影
草間彌生作品「殘骸的積累」。記者陳宛茜/ 攝影
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藝術家韓國草間彌生
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