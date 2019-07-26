願景工程／第二屆校園午餐大賽來了 徵件至7月底

2019-07-26 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ╱即時報導



你的學校午餐好吃嗎？請來參加第二屆的台灣學校午餐大賽。大享食育協會去年舉辦第一次全國學校午餐大賽，今年再度邀請各縣市學校午餐從業人員爭奪「全國最強學校午餐」頭銜，徵件日期至7月31 日為止。

冠軍隊伍將獲得10萬元獎金，並前往東京觀摩第14回「日本全國學校給食甲子園」競賽。除此之外，進入決賽的學校午餐料理職人，將有機會與全家便利商店合作推出商品化餐盒。

本屆競賽主題為「家鄉好味‧到」，期待參賽者在設計菜單過程中思考：「我們的家鄉味道是什麼？」如何在每天的午餐供應中，不但顧及營養美味，還能融入在地食材和風土人情。去年參賽營養師端出宜蘭西滷肉、鹿港蝦猴醬、台南虱目魚與高雄菱角水蓮等，讓家園特色食材躍上全國競賽舞臺，獲得評審讚賞。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，學校午餐是學童在校期間的營養活力來源，同時更是傳承在地家鄉味道的重要關鍵；這些都要感謝於第一線學校營養師及廚師的努力付出；舉辦全國大賽是為了強調學校午餐專業和城鄉資源差異，讓家長、民眾更了解學校午餐和食育的核心價值。

臺灣學校午餐大賽賽程包含「食育教學」及「料理實作」兩個項目，第一天食育教學，參賽者必須在5分鐘內解說參賽料理的食材特色與飲食教育理念，第二天的料理實作競賽，每支隊伍要在90分鐘內完成六人份學校午餐，包含洗、切、烹煮和製備餐檯的清潔作業。

大賽簡章與報名表可至大享食育協會官網查詢：https://www.foodiedu.org/project/47