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小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37聯合報 記者柯意如╱即時報導

注意，小狐狸出沒中！雞蛋糕是台灣人最喜歡的日常點心之一，而市面上各種趣味造型雞蛋糕琳瑯滿目，不時就會有驚喜出現，最近IG小夥伴們分享了一款超級萌的狐狸造型雞蛋糕，出沒在新北市永和永安市場站附近巷弄，首次看到的雞蛋糕粉絲一定會讚嘆：怎麼這麼可愛啊！如果不是現烤香味食在太誘人了，還真是會有點捨不得吃耶。

這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」。IG ＠jimmy_5201（jimm...
這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」。IG ＠jimmy_5201（jimmy吉米吃喝玩樂）提供
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這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」。IG ＠janiceliao_0405...
這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」。IG ＠janiceliao_0405提供
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這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」。IG ＠minchihchang提供
這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」。IG ＠minchihchang提供
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有不少日系少女，原本就很鍾愛各類狐狸造型商品，這家「小狐狸的日嚐甜點」，就是來收服所有忠實「狐狸控」們的心，有粉絲特地為了小狐狸造型前來朝聖。攤位上共販售兩款狐狸全身立體雞蛋糕，有深色跟淺色兩種造型的立體「狸燒」，分別是紅茶與原味的口味，另外還有包餡狸掌雞蛋糕，有巧克力、卡士達、抹茶跟起司等，每份4個，想同時要收服狐狸跟狸掌的就大方各點一份吧！跟閨蜜一起當下午茶剛剛好。

「小狐狸的日嚐甜點」在永安市場捷運站附近。IG ＠minchihchang提供
「小狐狸的日嚐甜點」在永安市場捷運站附近。IG ＠minchihchang提供
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立體小狐狸外皮香脆好吃。IG ＠minchihchang提供
立體小狐狸外皮香脆好吃。IG ＠minchihchang提供
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立體款小狐狸有原味跟紅茶兩種。IG ＠jimmy_5201（jimmy吉米吃喝玩...
立體款小狐狸有原味跟紅茶兩種。IG ＠jimmy_5201（jimmy吉米吃喝玩樂）提供
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深色小狐狸是紅茶口味，入口後有茶香味。IG ＠phoenix.hua提供
深色小狐狸是紅茶口味，入口後有茶香味。IG ＠phoenix.hua提供
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一拿到這麼可愛的狐狸雞蛋糕，當然要「相機食先」，放到IG馬上會引來「卡哇伊」的呼聲，根據品嘗過的IG網友們分享，「狸燒」可不只是外型好看而已，吃起來的口感也很好喔！現烤現做香氣撲鼻、外脆裡嫩的滋味還帶有一點Ｑ度，尤其是紅茶口味（深色狐狸）有淡淡茶香，受到吃貨普遍稱讚。

一打卡小狐狸雞蛋糕總會引來少女們關注。IG ＠janiceliao_0405提供
一打卡小狐狸雞蛋糕總會引來少女們關注。IG ＠janiceliao_0405提供
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立體款小狐狸有原味跟紅茶兩種。IG ＠janiceliao_0405提供
立體款小狐狸有原味跟紅茶兩種。IG ＠janiceliao_0405提供
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立體款小狐狸有原味跟紅茶兩種。IG ＠phoenix.hua提供
立體款小狐狸有原味跟紅茶兩種。IG ＠phoenix.hua提供
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「小狐狸的日嚐甜點」在永安市場捷運站附近。IG ＠phoenix.hua提供
「小狐狸的日嚐甜點」在永安市場捷運站附近。IG ＠phoenix.hua提供
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雖然到處都有雞蛋糕攤位，要遇到兼具好看好吃的雙重優點，也不是這麼容易啊。下次來永和玩的時候，不妨來找找看小狐狸在哪出沒吧！「小狐狸的日嚐甜點」營業與公休時間，可上店家的粉絲團查詢。

哪裡吃

小狐狸的日嚐甜點

新北市永和區水源街39巷22號

狐狸 原味40 紅茶50

狐掌 巧克力50 卡士達50 假日限定

售價如有更動以現場實際公告為準

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