「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



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來自嘉義的名店「林聰明沙鍋魚頭」首次參加台灣美食展，於7月26日至29日期間，在世貿一館設攤，此次也是林聰明首度至台北販售。林聰明特別設計「沙鍋菜獨享包」的美食展限定商品，方面民眾購買回家食用。業者透露，開幕首日就有民眾一次購買超過40包的獨享包回家。

已經有超過60年歷史、傳承三代的林聰明，乃是嘉義代表性的人氣店家，排隊時間動輒1小時以上。今年4月，林聰明更是登上Netflix的「世界小吃」節目，成功打響國際名聲，成為台灣小吃美食之星。

本次的台灣美食展，乃是林聰明沙鍋魚頭首度於台北販售。儘管現場未販售現煮的魚產品，但是仍然有經典的沙鍋菜等料理，現場也有沙鍋菜、火雞肉飯、阿里山冷泡茶的組合餐，售價200元。新販售的瓶裝「聰明啤酒」，購買3罐即加贈開罐器。

業者表示，本次特別針對美食展推出冷凍包裝的沙鍋菜獨享包，一個人也能方便使用，每包135元，購買2包即贈提袋。開幕首日就有民眾集體團購，一次購買超過40包。另外會展期間，現場也有搭配大魚頭、魚肉的冷凍組合包，滿額即贈甘露煮鰱魚肉。 大鍋熬煮的沙鍋菜，匯聚豆腐、蔬菜等食材，正是林聰明的招牌特色之一。記者陳睿中／攝影 分享 facebook 林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧本次北上坐鎮。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 林聰明沙鍋魚頭首次參加台灣美食展，第一次在台北販售。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

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