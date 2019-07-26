老饕不可不知！橄欖油聖經「FLOS OLEI」中文版搶先上市

2019-07-26 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



橄欖油也有小白書！全球特級初榨橄欖油世界指南「FLOS OLEI」被譽為食品界米其林指南，地位相當崇高。此次世界巡展以台北作為亞洲區首發點，看上台灣多元飲食文化，加上專業職人對食材品質要求，為期3天的台北巡迴展，即日起至7月28日，落腳台北新光三越信義新天地A9館9F，吸引食材愛好者爭相報名。

今年邁入第10年的「FLOS OLEI指南」為探討橄欖油業而生，每年全球近2000座莊園申請，範圍涵蓋52個國家。FLOS OLEI創辦人兼橄欖油品油師Marco Oreggia分享，高品質橄欖油如同葡萄酒般，生長莊園環境很重要，指南評鑑除了橄欖油各項感官指標外，更加入莊園品質綜合評估，將真正好油提供給消費者。

Marco Oreggia說，看好亞洲食品市場發展性，打造全新中文特別版，讓知識傳播無國界，書中詳細介紹52個橄欖油生產國歷史、文化及生産背景，其中更對全球兩大橄欖種植國「義大利」與「西班牙」各區詳盡說明，分享橄欖油多元文化。

活動邀請資深食品酒飲記者Laura Marinelli，及超過15位橄欖油莊園主人來台，透過多場職人活動搭配特級初榨橄欖油新品，帶給民眾味覺新體驗。主辦單位Olive Green歐洲生活精選創辦人、國際認證品油師洪奕萍表示，身為橄欖油愛好者的她，先前赴西班牙時體會橄欖油多重滋味與風情，希望消費者也能透過