品牌行銷打創意戰 廁所歡唱就有機會獲得一年份衛生紙

2019-07-26 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



品牌行銷大打創意戰！國內家庭用紙領導品牌舒潔為了傳遞「舒暢就歡唱」的品牌理念，於6月下旬推出「舒潔好聲音」廁所歌唱擂台比賽，號召消費者只要在廁所內與舒潔品牌衛生紙同框，再從指定曲中任選一首不限歌唱方式演唱超過30秒上傳，即可參加比賽，有機會獲得現金3萬元與一年份衛生紙的好康大獎，活動至7月28日。

為了推廣廁所內引吭高歌的活動，舒潔品牌這次還特地找來知名網紅助陣，包括教唱界第一把交椅嘎老師、吉他與烏克麗麗教學網紅馬叔叔、綜藝新生代小天后何美與見習網美小吳等，各出奇招示範如何在廁所內唱出好聲音增加影片得獎機會，也在短短一個月時間不到，吸引300多組消費者報名參賽，有的組別歌藝讓人驚為天人，有的創意梗則讓人笑到腹痛。

舒潔表示，其中令人眼睛為之一亮的作品包括僅圍裹一條浴巾、小露香肩即大膽開唱的甜美正妹；唱出如大地親吻般超完美合音的原力來襲原住民三人組；神改編指定曲、以街頭嘻哈方式唱出嗯嗯舒暢新態度的Swag哥；變裝唱跳帶來嗨翻天廁所串燒組曲的高校姊妹組；狂露上半身超肌情真情演唱的地方小鮮肉；以及諸多野生蕭敬騰、林俊傑、梁靜茹、A-Lin等等。

舒潔表示，「舒潔好聲音」廁所歌唱擂台賽活動，即將於7月28日截止，有興趣參加的民眾，只要完成簡單兩步驟，包括在廁所內與舒潔品牌衛生紙同框、再從10首指定曲中任選一首不限歌唱方式演唱超過30秒，將唱歌過程錄影上傳至《舒潔好聲音》臉書活動頁面（www.facebook.com/KleenexSujay）即可參賽。