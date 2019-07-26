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搶每年逾50億美元商機 東森購物Hello kitty商品周起跑

2019-07-26 15:45經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

看好Hello Kitty每年有超過50億美元的商機，東森購物自7月29日起至8月2日，將一連有五檔節目，共推薦五款由日本三麗鷗授權的獨家設計款商品，種類多元包括：品牌聯名的小家電，實用的家庭用品和生鮮食品搭配的專屬贈品等，且每組皆限量推出。

東森購物指出，Hello kitty是永遠不敗的可愛盟主，超夢幻粉紅色系的經典模樣深植人心，此次特別結合知名廠商，推出多款Hello kitty獨家設計商品。

其中，蔬果研磨機是與國內優質廚具品牌-鍋寶聯名的Hello kitty限定款，整體以粉紅色為主色調，Hello kitty化身可愛廚娘，戴上白色廚師帽再圍上粉紅領巾。

另一款Hello kitty多功能釀造機，則可全自動製作優格、水果酒、水果醋，而這回Hello kitty則是對著您眨眼睛，表情俏皮又逗趣。

東森購物表示，以往電視購物規劃的主題性商品周，多能成功吸引會員目光，提昇銷售至少三成以上，這次的Hello kitty商品皆為限量款，預計將再度造成搶購，而在7月29日電視購物銷售前，今（26）日則將以臉書直播方式提前開放預購。

東森購物表示，Hello kitty商品周的五項限量商品，將分別於7月29日下午2點20 東森47台，銷售漁季船釣特大白帶魚組鮮嫩無小刺，料理超方便，買再送 Hello kitty 特製保冷袋。7月30日下午2點東森47台，銷售鍋寶蔬果研磨機Hello kittyY組。7月30日晚上7點20 東森46台，購買漁季草蝦牛排爽快組，海陸雙拼超澎派，買就送獨家 Hello kitty限量保冷袋。

8月2日下午2點東森34台，銷售Hello kitty小蒼蘭香水洗衣精，8月2日下午3點20 東森47台Hello kitty多功能釀造機。

8月2日(五)下午3點20東森47台Hello kitty多功能釀造機，陪你一起...
8月2日(五)下午3點20東森47台Hello kitty多功能釀造機，陪你一起健康DIY。 圖／東森購物提供
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漁季船釣特大白帶魚組鮮嫩無小刺，料理超方便，買再送 Hello kitty 特製...
漁季船釣特大白帶魚組鮮嫩無小刺，料理超方便，買再送 Hello kitty 特製保冷袋。 圖／東森購物提供
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Hello Kitty
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