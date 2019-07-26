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七夕、父親節到這裡一站搞定！ 購物中心、outlet群搶節慶商機

2019-07-26 15:31聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年七夕情人節、父親節分別為8月7日、 8月8日，因為落在平日，預計大部分的消費者會安排在下周末提前過節慶祝。當天行程還沒安排？具備購物與吃喝玩樂機能一站搞定的購物中心與outlet，紛紛推出優惠與活動，進行搶客大戰。

GLORIA OUTLETS華泰名品城打造巴黎鐵塔裝置。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城打造巴黎鐵塔裝置。圖／華泰名品城提供
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台茂購物中心即日起至8月8日推出「父親節 X 情人節」檔期，持台茂會員MORE利卡，可享8大專區滿千送佰。於1F、3F鞋區，單筆消費滿2,500送200特別商品券；1F化妝品香氛區、4F內衣區，單筆消費滿3,000送200；名表、飾品、配件區，單筆消費滿8,000送400；5樓家電區單筆消費滿4,000送250特別禮券；5樓男裝區單筆消費滿4,000送300元；5樓健康器材區單筆消費滿1萬送1千。另外，也可選擇在台茂APP選購，於台茂付款取貨。

另外，台茂將於8月1日至8月14日在B2微笑劇場推出桃園最大「日本美食物產展」，占地200坪空間將打造為日本商店街，有日本職人現做美食料理、甜點，包括北海道超人氣「ZAKUZAKU棒棒泡芙」、「O Sushi迷你迴轉壽司店」、大阪章魚燒、厚蛋捲、日式炸雞、炸牡蠣、各式烤海鮮與北海道草莓冰美食，以及彩妝快閃店「ECONECO繪子貓」等。

台茂購物中心bussola牛津紳士鞋原價4,880元，特價1,980元。圖／台茂...
台茂購物中心bussola牛津紳士鞋原價4,880元，特價1,980元。圖／台茂提供
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台茂購物中心Samatha Thavasa牛仔風小側包原價7,100元，特價5,...
台茂購物中心Samatha Thavasa牛仔風小側包原價7,100元，特價5,980元。圖／台茂提供
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大江購物中心即日起至8月8日推出化妝品、內衣、香氛和配件飾品消費滿3,000送300；珠寶、腕表專櫃單筆消費滿5,000現抵500；OSIM按摩椅消費滿1萬結帳現抵1千等優惠。看準國人喜歡聚餐慶祝節日的消費習慣，現在只要持大江聯名卡於餐飲店櫃消費滿1,000元即回饋120元，e現金將儲值於會員電子卡號裡，會員可於服飾、運動用品等非餐飲業種消費結帳時抵用，每卡每月最高回饋480元、回饋率達12%。

大江購物中心推出持大江聯名卡於餐飲店櫃消費滿1,000元即回饋120元。圖／摘自...
大江購物中心推出持大江聯名卡於餐飲店櫃消費滿1,000元即回饋120元。圖／摘自大江購物中心粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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大江購物中心推出持大江聯名卡於餐飲店櫃消費滿1,000元即回饋120元。圖／大江...
大江購物中心推出持大江聯名卡於餐飲店櫃消費滿1,000元即回饋120元。圖／大江購物中心提供
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另外，大江購物中心來自日本福岡的泡芙店「Beard papa」將於8月8日推出日式香草泡芙一顆特價30元(原價55元)，每人限購五顆。桃園獨家的人氣可頌「八月堂」在8月17日祭出「買一盒送一盒」特惠。

Global Mall環球購物中心8月1日起推出3C家電、服飾配件6折起。8月1日起至8月11日新北中和、屏東市、桃園A8會員享當日全館指定專門店累計消費滿5,000元送300元商品禮券，另外，新北中和店當日於健康器材、BOSE、集雅社單筆消費滿10,000元送1,000元商品禮券。

Global Mall新北中和店父親節禮品推薦像是BOSE「QuietComfort 35 II 無線消噪耳機」價值13,000元，優惠價11,000元。虎牌「多機能咖啡機」，水蒸式沖煮可以享受類手沖手感的味道，價值9,000元，特價4,590元。此外，聚餐、蛋糕預訂各店也推出88折起優惠。

Global Mall新北中和BOSE 「QuietComfort 35 II ...
Global Mall新北中和BOSE 「QuietComfort 35 II 無線消噪耳機」，價值13,000元，優惠價11,000元。圖／Global Mall提供
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而網羅許多國際精品的GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至9月1日會員單日累積消費滿1萬元，就有機會獲得美國紐約、義大利羅馬、英國倫敦、法國巴黎來回機票，或VIP貴賓室一年份免費使用卡、1萬元商品抵用券等。一期New Balance前方廣場將變身為「華泰小花都」，以繽紛花卉點綴打造一座7米高的巴黎鐵塔，營造浪漫氛圍。

Global Mall桃園A8推出AMO「北海道生乳巧克力蛋糕」，8月1日至8月...
Global Mall桃園A8推出AMO「北海道生乳巧克力蛋糕」，8月1日至8月8日期間限定限量預購，390元。圖／Global Mall提供
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GLORIA OUTLETS華泰名品城打造任意門與巴黎鐵塔裝置。圖／華泰名品城提...
GLORIA OUTLETS華泰名品城打造任意門與巴黎鐵塔裝置。圖／華泰名品城提供
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由日本三井不動産商業管理株式會社營運的日本最大規模OUTLET購物中心「MITSUI OUTLET PARK爵士之夢長島」，於7月27日、7月28日首次來台在林口三井OUTLET舉辦「日本東海玩樂祭—愛知・三重・岐阜・静岡零食控天國狂想曲」活動。會場許多攤位，以日本東海地區當地的知名銘菓、懷舊日式零食為首，加上東海地區觀光資訊導覽，讓台灣消費者體驗日本東海地區特色魅力。

MITSUI OUTLET PARK爵士之島首次來台在林口三井OUTLET舉辦「...
MITSUI OUTLET PARK爵士之島首次來台在林口三井OUTLET舉辦「日本東海玩樂祭—愛知・三重・岐阜・静岡零食控天國狂想曲」活動。圖／台灣三井提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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