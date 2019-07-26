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瑞芳高工「嫁女兒」 咖啡達人陳瑞榮將任竹北高中校長

2019-07-26 15:28聯合報 記者吳淑君╱即時報導

瑞芳高工最近喜事連連，人文底蘊深厚，也是咖啡達人的圖書館主任陳瑞榮，獲得教育部遴選通過，新學年將榮陞國立竹北高中校長，校方今天舉辦歡送會，瑞芳高工校長顏龍源說，他們以嫁女兒的心情陪伴陳瑞榮主任前往竹北高中履新，以後竹北高中與瑞芳高工就是最親近、感情最好的姊妹校。

陳瑞榮表示，瑞芳高工是他永遠的娘家，會將瑞工的樸實認真與溫馨真誠的文化延伸到竹北科技城去，個人也將帶著「愛，責任與感恩」的心情，陪伴和支持183位竹北高中認真專業的教職員工同仁，也會偕同一直都很支持學校的竹北高中家長會夥伴，共同照顧竹北高中2千多位孩子，並連結所有的竹北高中的校友。

顏龍源校長說，陳瑞榮主任服務瑞芳高工27年之久，泡了一手好咖啡，可以說是瑞芳高工與瑞芳文史推動的土地公級老師，今天的歡送會離情依依。

陳瑞榮個人學經歷非常豐富，取得台灣師範大學工業教育博士，也代理過半年的瑞芳高工校長。在瑞芳高工服務期間，瑞榮主任推動了仁愛輔助金教育儲蓄戶照顧清寒學生，擔任過員生合作社理事主席與監事主席並開始屢獲內政部長獎，蓋過新大樓也對瑞工的老舊建物進行過建物詳評和補強。

也曾獲邀到印尼雅加達台灣學校進行活化教學及創意教學的講學跟帶領，瑞榮主任也用了三年時間，最近剛完成瑞芳高工校史館，去年完成一座柑仔瀨藝文中心，讓在地藝文團體瑞薩客樂團及瑞芳詩學研究會等進駐瑞工團練和創作，讓瑞芳高工與柑仔瀨藝文中心成為東北角最美麗的人文角落。

陳瑞榮主任曾獲選為100年教育部優秀教育人員，107年所帶領的教學團隊「東北角人文喜悅團」也獲得新北市教學卓越團隊高中組特優及全國佳作，如今更獲得國立竹北高中教職員工及教育部的高度肯定與青睞，將於108學年擔任科技新貴子弟雲集的竹北高中校長。

咖啡達人瑞工圖書館主任陳瑞榮，獲得教育部遴選通過，新學年將榮陞國立竹北高中校長，...
咖啡達人瑞工圖書館主任陳瑞榮，獲得教育部遴選通過，新學年將榮陞國立竹北高中校長，校方今天舉辦歡送會。圖／顏龍源提供
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咖啡達人瑞工圖書館主任陳瑞榮，獲得教育部遴選通過，新學年將榮陞國立竹北高中校長，...
咖啡達人瑞工圖書館主任陳瑞榮，獲得教育部遴選通過，新學年將榮陞國立竹北高中校長，校方今天舉辦歡送會。圖／顏龍源提供
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瑞芳教育部
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