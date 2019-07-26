LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市

2019-07-26 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



自2012年面世以來，LONGCHAMP的Le Pliage Cuir小羊皮包款即成為品牌熱賣手袋，今年秋冬將上市升級版，呼應當代設計共有6處革新，為小羊皮包款帶來新鮮感，除了秋冬限定色還有8款新色登場，Logo字樣背帶也呈現嶄新樣貌。

Le Pliage Cuir小羊皮包款新款更為優雅簡約，包括肩帶加寬、提耳變大、強調奔馬壓印、內裡採用最新Monogram的LGP印花等6個細節變化。Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包設計承襲Le Pliage尼龍摺疊包的形貌，源自日本摺紙技藝的精神，以馬諦斯小羊皮（metis leather）打造無痕摺疊設計，輕巧又便於收納，是適合商務、約會等日常搭配的實用包款。