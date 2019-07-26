LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市
自2012年面世以來，LONGCHAMP的Le Pliage Cuir小羊皮包款即成為品牌熱賣手袋，今年秋冬將上市升級版，呼應當代設計共有6處革新，為小羊皮包款帶來新鮮感，除了秋冬限定色還有8款新色登場，Logo字樣背帶也呈現嶄新樣貌。
Le Pliage Cuir小羊皮包款新款更為優雅簡約，包括肩帶加寬、提耳變大、強調奔馬壓印、內裡採用最新Monogram的LGP印花等6個細節變化。Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包設計承襲Le Pliage尼龍摺疊包的形貌，源自日本摺紙技藝的精神，以馬諦斯小羊皮（metis leather）打造無痕摺疊設計，輕巧又便於收納，是適合商務、約會等日常搭配的實用包款。
新版小羊皮摺疊包改為寬版肩帶，並縮短長度，提供舒適減壓的肩背感受，皮面上壓印LONGCHAMP九個字母，增添流行感；此外，連接包身與手把的提耳同步加大，增加手袋承重，也延長包款的使用壽命，翻蓋上的奔馬壓印加大、手袋內裡採用LGP印花，則是提升品牌辨識度，也更年輕活潑。新款的手袋邊緣染上黑色線條，凸顯包型輪廓，飾釦改用黑鎳提升質感，則是兩處細節翻新。小羊皮摺疊包共有三種大小的手提包、斜背包、後背包與旅行袋可供選擇，以香瓜黃、雲藍色、蜜粉色等8款新色帶來亮眼視覺，為慶祝新包款上市，則有秋冬限定Le Pliage Cuir Webbing小羊皮摺疊包，Webbing原意為織帶，運用朱紅、海軍藍手袋兩種色調，搭配朱紅、銹色撞色LONGCHAMP字樣的條紋網狀織面肩帶，新潮亮麗。
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