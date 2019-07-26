百貨、 藥妝通路上半年唇膏業績 呈雙位數高成長

2019-07-26 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



口紅經濟再度來襲！全球經濟因美中貿易戰陷入詭譎多變且長期不安氣氛，既呼應過往不景氣口紅經濟學力推「只買得起一支口紅」論調，現在也以口紅帶動買氣，活絡消費市場熱度。今年各百貨公司、藥妝通路、美妝品牌不約而同以罕見大動作搶攻7月29日「國際唇膏節」商機，閃婚後首度在台現身的女星林志玲，明（27）日也將以RED LIPS WEEK大使身份為美妝品牌的紅唇周活動開幕剪綵。

根據屈臣氏集團總部所公布的一份調查顯示，一般女性一生中會用掉533支唇膏，有使用唇膏習慣的女性，更會同時擁有20支以上的口紅。台灣屈臣氏則觀察發現，在彩妝品類中，唇彩始終穩坐熱銷前三名寶座，近年來又以霧面、持久型的唇彩為趨勢，且唇彩的銷售量屢創新高，今年預估可望衝破200萬支。

迎接即將來臨的國際唇膏節，屈臣氏也推出「玩美紅唇」活動，購買指定唇膏商品有難得的點數10倍送優惠。

SOGO和新光三越二大百貨體系也證實，近年來口紅大軍確實氣勢如虹，明顯發揮小兵立大功之效，今年上半年的口紅業績較去年同期有二位數成長。

其中，SOGO百貨今年上半年的口紅業績較去年同期達10%成長，SOGO觀察，2019年的口紅色系強調「溫柔減齡」，且霧面口紅仍是今年的商品主力，而與時尚設計師聯名商品更是大行其道，尤其有著精品級外型包裝的唇膏更是每每造成搶購風潮，其中又以YSL、TOM FORD Beauty、Lancome、Dior等品牌唇膏買氣最旺。

新光三越的口紅經濟成長幅度更明顯，今年上半年的口紅業績較去年同期有高達20%的成長。同時，新光三越還發現，從去年開始，民眾逐漸意識到唇部「修護」也是一件非常重要的事情，因此許多品牌皆陸續推出結合「修護」和「色彩」於一身的護唇膏例如：KIEHLS檸檬奶油護唇膏、Dior癮誘粉漾潤唇膏、GLOW 潤色護唇膏等，都是有著「斷貨王」美名的熱銷商品。

統一時代百貨自今（26）起一連四天集結館內超過10家國際美妝品牌歡慶「國際唇膏節」，除有各品牌的限量唇膏特惠組，滿額還有機會再獲得唇膏一支。

於去年底甫登台，以唇彩大軍而成為美妝市場新秀的西班牙彩妝品牌3INA，也將自明（27）日起一連三天推出不限金額消費，就送熱賣唇膏一支的超值好康優惠。韓國彩妝ETUDE HOUSE繼今夏浮誇推出60色唇膏後，今年初秋即將上市的唇霧新品，也多達10色，持續看好唇彩商機。