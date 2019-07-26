草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案

2019-07-26 15:40 聯合新聞網 綜合報導



有網友反映，好市多販賣的酪梨品質不佳，有發黑變硬的現象。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

好市多大賣場近期有許多人反應商品品質不良，蛋糕發霉水果腐壞令顧客擔心大賣場品管。日前又有網友購買「鮭魚酪梨壽司組合」，吃到酪梨的部分發現酪梨發黑而且硬梆梆的，向櫃檯反映後換到一盒酪梨一樣發黑的壽司。網友將照片po上網，提醒民眾注意品質。

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，他表示在好市多高雄中華店購買鮭魚酪梨壽斯組合，購買完後現場食用，卻發現裡頭的酪梨發黑，觸感硬梆梆的，向櫃檯反映後，對方換新壽司給他，但產品品質還是一樣。

看到發文的網友留言，認為好市多近期酪梨品質真的不好，過往購買相同產品品質都還不錯，但許網友最近都碰上酪梨發黑變硬的狀況，紛紛要原po趕緊退貨。還有網友留言說：「最近還是不要到好市多買酪梨，台灣現在的酪梨也很好吃。」

除了酪梨，也有網友PO照表示草莓蛋糕買回來，兩天就發霉了。有人認為畢竟天氣這麼熱，最好隔天就吃完；也有人笑稱至少保證沒有加防腐劑。

針對好市多部分產品近期被民眾投宿品質堪憂，據《TVBS》報導，許多民眾會選擇拿冰箱後方的商品求自保，而賣場則回應商品投訴多是個案，沒發生整批貨不良下架的情形，並提醒賣場內有提供冰塊保鮮，以避免在室外日曬雨淋而迅速腐敗。