超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



繼蠟筆小新、SNOOPY史努比之後，7－ELEVEN又將「玩具總動員4」的經典角色們全部變身為不倒翁設計的「轉轉花生」，全員一起轉起來的模樣超可愛，尤其為了配合花生造型，胡迪、巴斯光年、翠絲、叉奇都「變形」登場，有一種不同以往的呆萌感。

7－ELEVEN獨家販售的「迪士尼玩具總動員4」轉轉花生系列角色相當齊全，共有胡迪、巴斯光年、牧羊女、三眼怪、火腿豬、翠絲、紅心、抱抱龍、彈簧狗、小奶油，另外還有新角色叉奇、迷你玩具警官吱吱妹、蓋比蓋比、卡蹦公爵、鴨霸、兔崽子等共16款，每個售價95元、隨機出貨，7月30日起開賣。

同時7－ELEVEN也推出三眼怪、巴斯光年、叉奇、胡迪等4款玩具總動員系列硅膠吸鐵吊飾掛勾，每支都可任意彎曲，吸在冰箱或鐵櫃上可當鑰匙掛勾，放在桌上將手往後折撐住桌面還可當手機架，每款售價249元。