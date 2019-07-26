新北124攤小吃大比拚 臉友快來投票抽iPhoneXR

2019-07-26 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



有哪些你一定要推爆的小吃美食？2019新北好市節美食大賞網路票選開跑。新北市政府邀民眾為124攤在地市場及夜市美食投票，即日起至8月18日，還有機會抽iPhone XR、Snap Touch觸控拍立得、德國WMF不沾煎鍋、健康氣炸鍋及價值2萬元的市場消費券等大獎。

新北市副市長吳明機表示，新北市6月起邀民眾推薦隱藏版小吃，加上攤商毛遂自薦，今年共有124攤參與今年票選。集結19座新北傳統市場，更首次邀請新北4大夜市包括永和樂華、樹林興仁、汐止觀光及板橋湳雅夜市一同參與，網羅各區在地美食，希望可以發揚光大。

新北市經發局市場處表示，吳明機今特別擔任美食特派員，到汐止金龍市場搜尋在地好味，像是去年獲得票選第8名的「阿蘭鹹水雞」，今年推出鮮嫩多汁又高營養價值的「牧草鵝」向各家攤商下戰帖；「5.8度C涼麵」今年端出手工自製醬料配上當日研磨黑芝麻醬的「特製涼麵」，爭相角逐票選之最。

市場處表示，即日起至8月18日，上網搜尋「新北好市生活學」進入活動官網，為喜愛的新北美食投票，就有機會抽中iPhone XR、Snap Touch觸控拍立得、德國WMF不沾煎鍋、健康氣炸鍋及價值2萬元的市場消費券，共135項好禮。