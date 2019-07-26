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懶人包／「2019台灣美食展」必看7重點

2019-07-26 12:04聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「2019台灣美食展」今起4天在台北世貿一館登場，今年有幾大重點，看展不可錯過。

1.台灣美食館

今年首度新增台灣美食館，以呈現台灣各地落地生根的多元文化、族群料理特色。展出內容包含原住民料理、台灣菜、客家菜、粵菜、江浙菜、川菜、湘菜、滬菜、京菜，以及象徵台灣與各國食材、飲食文化、飲食潮流持續激盪創新而產生的創新台灣料理。現場除了靜態的圖文介紹與各菜系代表菜餚的展示外，展期間，每一天都有各菜系名廚來到現場烹飪具代表性的菜餚，大秀廚藝，如米其林一星亞都麗緻天香樓主廚楊光宗，想一睹名菜的料理過程、和廚師近距離互動，千萬不要錯過。

2.廚藝教室

廣受好評的廚藝教室今年特別擴大區域，分為Ａ、Ｂ兩個教室，以「健康動手做」為主題，分為「親子動手做」、「想念媽媽的味道」、及「放閃便當菜」，不論是親子、外宿電磁爐族、或想和親密愛人共同一起動手做，可先上網預約

3.藝鳴驚人

以「食材的文藝復興」為主題，呈現食材與藝術結合之美，讓參展民眾親身感受平常看不到的「藝術」，將匯集征戰世界大賽的台灣之光們於舞台定時現場展演，讓民眾看到蔬果雕刻，及新增翻糖、拉糖及藝術麵包等四個項目的精湛技藝。

4.填問卷抽好康

凡入場民眾填寫完成大會問卷，即可赴大會舞台區參加APP互動遊戲抽獎活動，禮品內容包括高級飯店住宿券、泡湯券、遊樂園門票及各式餐飲券等大獎。

5.日本美食館

集結10個日本單位帶來各式各樣的日本美食體驗，愛旅日的台灣客豈可錯過。

6.日本富山縣滑川市

特別空運富山灣特產「螢烏賊」將於現場現炸，非常稀有，錯過可惜。

7.速水茂虎道見面會

7月27日上午11:00~12:00，速水茂虎道將現身在美食展大會主舞台，有興趣可上美食展官網及Facebook粉絲團查詢。

台灣美食展今日開展，今年公部門參展比例特高。圖／主辦單位提供
台灣美食展今日開展，今年公部門參展比例特高。圖／主辦單位提供
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