涼感寢具抗高溫 obis打造最適睡眠溫度床墊

2019-07-26 13:20 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 obis、有.設計uDesign提供。 分享 facebook

台灣天氣型態多變，前陣子受到颱風影響氣溫飆高，全台用電量創下歷史新高。天氣炎熱加上對流雲系旺盛，讓多數民眾選擇在室內吹冷氣，度過濕熱難耐的整個夏天。許多人更是將冷氣連續24小時從早開到晚，否則無法入睡，甚至有睡著後熱醒的經驗。

面對溽暑來襲，市場上相繼推出眾多涼感商品，其中以居家商品的涼感寢具系列最受消費者歡迎。台灣廠商obis歐必斯在今年夏天推出一款全新概念床墊「ICE-Quartz夏夜追夢床」，強調可保持最適睡眠溫度，具備防塵螨、清爽透氣、抗過敏等特色的四季床墊。有別於一般常見的涼感蓆、冷凝墊，「ICE-Quartz夏夜追夢床」使用特殊的日本冰涼晶紗礦粉體，添加於床墊表布，讓肌膚接觸到床墊即可感受涼爽，且長時間保持涼感舒適的溫度，解決床墊躺久容易悶熱的問題。

商品研發團隊經過長期測試，尋找各種材質並搭配出最佳組合，希望創造一張最符合實際需求、能長久使用的舒適床墊。瞄準租屋族市場，考量實用性與CP值，「ICE-Quartz夏夜追夢床」將厚度控制在7公分，輕巧而方便拿取，不佔空間也不會造成壓迫感；更特別的是，床墊不僅可單獨使用，也可直接覆蓋於家中既有的床上，讓舊床舒適度立刻升級，不必擔心汰舊換新造成的浪費及舊床如何處置等後續問題。