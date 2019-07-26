金漫獎入圍名單揭曉 特別貢獻獎游龍輝

2019-07-26 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部舉辦的第10屆金漫獎入圍名單今日揭曉，共有24件作品脫穎而出入圍本屆金漫獎，「特別貢獻獎」則頒發給武俠漫畫家游龍輝。

評審團表示，游龍輝是1960年代台灣最具影響力的武俠漫畫家之一。從現今的角度來看，游龍輝當時的劇畫風格媲美許多同時代的日本知名漫畫家，加上華人世界特有的武俠題材，放在世界漫畫發展史的脈絡裡，已足可視為具代表性的早期台灣風格。

另在其他獎項，金漫獎評審團認為，本屆單元漫畫獎參賽作品表現亮眼，參賽作品風格相當多元，技法與畫風也是百花齊放，充分展現漫畫作為敘事形式之無限潛力。新人獎的參賽作品題材多樣性，可見到未受市場影響、完全表達作者初心的作品。兒童漫畫作品貼近讀者年齡，所傳達科普內容不僅須兼顧故事的趣味性及內容的豐富性，而且須考量如何將知識包裝成生動流暢的故事，對作者及編輯團隊皆是不容易的挑戰。

評審團說，本屆少女漫畫獎的參賽作品呈現活潑與豐富的創作能量，圖畫技術的水準也讓人眼睛一亮。少年漫畫作品則展現出趣味性，讓讀者可隨著情節起伏融入故事內容，有了全新的閱讀體驗。青年漫畫獎的參賽作品呈現題材的多元性，包含了職場、情感、人文甚至是信仰，不過仍可看出多數內容的共通點聚焦於關於人生歷練。在風格多樣不易評斷高低的情況下，人物的演出是否能帶動讀者共鳴，或許會成為最終得獎作品出線的關鍵。

評審團也表示，本屆漫畫編輯獎的入選作品均具有可看性及深度，呈現編輯在輔助作者、題材的規劃、資料取材、人事調度、市場定位，美編印刷多面性的專業素養。今年的跨域應用獎的作品則漸趨成熟樣貌，除了異業結合外，也運用各種新技術於影音作品上，表現令人感動。